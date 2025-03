Ximo Navarro, el lateral que «iba con queroseno, no con gasolina»

Juventud, divino tesoro, aunque hay futbolistas que parecen decididos a poner en duda cualquier teoría sobre la edad. Ximo Navarro alcanzó su cuarto gol este fin de semana en Oviedo en una carrera de las suyas. De las que lleva haciendo 15 años, desde que empezó a asomar en el Mallorca B. Entonces su físico ya llamó la atención de sus entrenadores. «Era inevitable fijarte en él. Repetíamos una frase: ‘Él no tenía gasolina, tenía queroseno’. Cuando era un tema de velocidades tenía una gran facilidad para ese tipo de movimientos eléctricos que le hacían merecedor de tener confianza de que podría llegar», explica Jaume Bauzà, exentrenador del lateral de Guadahortuna en el filial rojillo, con quien vivió su salto desde el juvenil y su primera etapa profesional hasta que José Luis Oltra lo subió al primer equipo.

El diestro cuenta con una dilatadísima experiencia en Primera y Segunda División, aunque nunca antes había sumado cuatro dianas en una misma campaña. En A Coruña se ha convertido en una pieza indiscutible. «En aquel momento ya destacaba, sobre todo, por esta capacidad física que tenía. No rehuía nunca una disputa. Era agresivo y todo esto, en su momento, puede conducir a algún tipo de error que con el tiempo vas mejorando. Siempre le exigíamos porque creíamos que era uno de los elegidos para poder llegar. En este sentido he decir que me alegro mucho que esté en un buen momento», relata Bauzà, quien pasó cinco años en el filial mallorquín. Previamente dirigió al primer equipo, y desde entonces, no volvió a sentarse en un banquillo. Se dedicó a la docencia hasta jubilarse.

Quince años después, con una gran mochila a su espalda llena de experiencias, Bauzà siente que su personalidad es similar a la que le relatan. Aunque hace tiempo que no le ve jugar, su recuerdo encaja con el día a día del jugador en el vestuario blanquiazul. «Tenía carácter. Él nunca ha sido excesivamente hablador o comunicador o nunca había sido con nosotros ese jugador que aglutina a los demás. Pero su liderazgo consistía en ser la última pierna que se cruza para evitar un gol», explica de un futbolista que lidera con el ejemplo: «Esa capacidad para meter el último pie ya la veíamos con Ximo».

Bauzà cuenta también que «no podían admirar» pero sí mirar «con buenos ojos» a un chico con potencial para jugar en Primera División. Entonces ya era un defensor «muy difícil de driblar». Sin duda, su gran virtud, también actualmente: «Era un jugador muy duro de roer. Y, si por lo que fuera, permitía que el jugador saliera, era capaz de regresar para volver a intervenir. Era su mayor tesoro como futbolista».

Desde Mallorca, Jaume Bauzà celebra la noticia de que Ximo siga a un alto nivel quince años después y en Segunda División: «Estamos de enhorabuena si mantiene sus grandes valores de trabajar. Nosotros podemos estar orgullosos, aunque era nuestro trabajo; ustedes lo disfrutan; y para él está la satisfacción de seguir así a su edad».