El Fabril defiende su derecho a soñar

Un Fabril en transición y cambio de guardia en sus generaciones ha cuajado antes de lo esperado y desde hace semanas empieza a concienciarse de que peleará por ser un equipo de Primera RFEF, una categoría en la que hasta hace nada estaba su primer equipo. No subirá directo porque esa es una pelea reservada a Numancia y Pontevedra, pero se ha colocado en la pelea por esas dos últimas plazas que dan derecho a jugar la fase decisiva y este domingo (12.00 horas, Youtube del RC Deportivo) defenderá su sueño y su condición en Abegondo ante el Rayo Cantabria, un siempre peligroso filial del Racing de Santander, rival tradicional de los blanquiazules en los últimos escalafones de la formación.

Manuel Pablo mantiene las bajas de Noé Carrillo y de Pablo García, dos de los mejores exponentes de las últimas hornadas de Abegondo. Recupera, en cambio, a Aarón Sánchez para el centro de la zaga y a Luisao para darle más opciones al juego de bandas en la parcela ofensiva.

El filial viene de ganarle al Escobedo y hacer suya esa quinta plaza, pero ya en la jornada del sábado el Salamanca ganó con facilidad y le añadió algo de presión. Su rival viene por debajo en la tabla, aunque con menos apreturas que hace semanas. Eso sí, es un conjunto con calidad en el que la clasificación no hace justicia a sus condiciones. Manuel Pablo tiene claras cuáles son sus características y el guion de partido que le puede esperar. «Es un equipo al le gusta tener mucho la pelota, que tiene mucha movilidad por dentro. Los equipos filiales suelen ser muy semejantes, con falta de regularidad, pero siempre quieren jugar mucho la pelota, ser protagonistas. Tendremos a un rival muy parejo», razona el preparador canario quien reconoció que, a pesar del triunfo en casa del Escobedo, no fue el mejor encuentro de un rival más regular en las últimas semanas. Kevin, Alfaro, Fabi... Contará con toda la artillería después de que el primer equipo no requiriese a nadie.