Óscar Gilsanz: «Si alguna vez hay que dejarse puntos, que sea así»

«No estoy satisfecho con el empate porque queríamos ganar, pero si alguna vez hay que dejarse puntos, que sea con el esfuerzo y el fútbol que hicimos hoy (por ayer)». Óscar Gilsanz vuelve a ser un entrenador orgulloso de sus jugadores. Al Deportivo no le dio para ganar al Córdoba en Riazor, pero el técnico blanquiazul reconoce de forma positiva el trabajo de sus futbolistas sobre el verde. «Fue un partido extremadamente igualado, con muchas alternativas para los dos equipos. Sumamos un punto, tenemos 40 en total, y sabemos que este es camino correcto para seguir», afirmaba el preparador deportivista tras el encuentro.

Gilsanz alabó la propuesta del Córdoba y la valentía de los andaluces en Riazor. «Su presión alta, sobre todo en la primera parte, nos obligó a jugar balones largos. Nuestro plan era tener pausa en el inicio de la jugada para ganar velocidad en zona de ataque, pero no nos dejaron hacerlo. Nos presionaron hacia delante y no pudimos hacer salida de tres, porque no dejaban que José Ángel se metiese entre centrales para ayudar», analizaba. Eso sí, toda cara tiene una cruz y de eso se aprovechó el equipo coruñés para anotar el empate. «Esa forma de jugar tiene riesgos y nosotros lo aprovechamos para hacerles gol en una transición rápida. Si ajustas por un lado, a veces desajustas por otro», aseguraba el entrenador. Destacó también el carácter de sus futbolistas: «Cuando estuvimos por debajo en el marcador, el equipo dio un paso adelante. Estuvimos a un nivel muy alto».

Lo mejor del partido, además del punto y la actitud de la plantilla, fue Riazor. «La reacción de la grada fue espectacular, aun no había vivido esta comunión con el equipo desde que estoy aquí », señala el técnico de Betanzos.

En cuanto a nombres propios, Gilsanz confirmó que Diego Villares tenía «pequeñas molestias» y por eso fue sustituido por un Genreau que ocupó su lugar y «sumó minutos» para ir «encontrándose bien» con sus compañeros. En cuanto a Yeremay, el entrenador blanquiazul resaltó que estuvo «a buen nivel» y que en la segunda parte lo buscaron porque «Albarrán tenía amarilla e insistimos con la profundidad por ahí», pero también destacó el trabajo de otros como «Ximo o Mella, que se echaron el equipo a la espalda».