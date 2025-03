Yeremay vuelve a marcar la diferencia tras un mes de enero en el que no se sentía él

Yeremay se plantó en la zona mixta de Riazor unos minutos después de haber doblegado al Almería con un gol suyo y reconoció que no estaba bien, que había recurrido a ayuda psicológica. Ese aplomo que le acompaña desde hace dos años no es una coraza de acero. Aunque no quisiese, había sido permeable al interés de algunos de los mejores equipos de Europa que le ofrecían sueldos y condiciones deportivas inalcanzables ahora mismo para el Dépor. No llegaban a la cláusula, apostó por quedarse, pero de ese mes y de todo lo vivido quedaron heridas que se han convertido en cicatrices con las que va aprendiendo a convivir. «Llegó un momento en el que no me sentía yo y no puedo cambiar mi manera de jugar ni de pensar. Tengo que ser yo porque fue lo que me trajo hasta aquí», apuntó ese 9 de febrero. Aquel día marcó un gran gol y refrendó esa nueva faceta de líder ofensivo del Deportivo con una asistencia (dijo que quería disparar a puerta) a Zakaria Eddahchouri que rescató un empate y con unos minutos de juego posteriores en los que fue un vendaval para un Córdoba que no sabía cómo podía pararlo.

Fue la cuarta asistencia de Yeremay Hernández en el año de su estreno en Segunda División. A esa generosidad hay que sumarle los nueve goles que luce en sus estadísticas personales, a un paso de esos dobles dígitos de un valor incalculable para un futbolista de 22 años que ni siquiera es delantero. Entre los sub 23 de la categoría, solo le supera Panichelli en esa estadística combinada. El jugador del Alavés, cedido en el Mirandés, lleva catorce goles y dos asistencias, la última ayer ante el Real Oviedo. Luego hay que marcharse a los cinco goles y seis asistencias de Antoñito Cordero, del Málaga, y a idénticas estadísticas en ambos apartados de Carlos Álvarez, uno de los valores del Levante. El top 5 ya lo cierra David Mella con seis goles y cuatro asistencias, a pesar de que en los últimos once partidos solo ha logrado un tanto, hace un mes frente el Almería.

El duelo de regateadores de Yeremay con Carracedo, los dos mejores futbolistas en esta suerte en toda Segunda, dejó una asistencia para cada uno y una ligera superioridad del canario en los quiebros, en ese juego del engaño. Yeremay intentó ocho y completó tres con éxito, mientras que el cordobesista se lanzó a por cuatro y salió victorioso en dos. Llevan 93 y 70 de manera exitosa, respectivamente, dos jugadores que, por momentos, coincidieron en el campo y que aprovecharon para brillar en los momentos que sus equipos mostraron una mayor predisposición ofensiva.

Es la temporada de la eclosión del canario a todos los niveles y ha llegado en un contexto de mayor exigencia. Sus números goleadores son más que contundentes. Los nueve que lleva ahora mismo están lejos de los cuatro de la campaña pasada en Primera RFEF y con un evidente protagonismo. Él mismo se exigía en esa faceta y en todas, y él y el Dépor disfrutan ahora de un Yeremay de otra dimensión.