0-1 | El Eibar asalta Riazor y frustra la buena racha del Deportivo Abanca

El Dépor besa la lona mes y medio después. El conjunto de Fran Alonso perdió contra el Eibar en un partido igualado en el que fue de más a menos. Las deportivistas cortan una racha de seis partidos sin conocer la derrota en Liga F.

El Eibar cedió la pelota desde el inicio al conjunto coruñés, se mostró poco interesado en tener que elaborar acciones ofensivas. Las blanquiazules asumieron la responsabilidad de proponer, pero no fue una tarea sencilla con las armeras en bloque bajo y con la idea de tapar espacios. El equipo de Alonso combinó el fútbol directo al buscar el juego de espaldas de Bennett y la chispa de Ainhoa, con posesiones largas que movían el esférico de un costado a otro del campo. Así llegó la primera ocasión clara. Bennett recibió una pelota al hueco y se plantó sola ante Astrálaga. La norteamericana fue generosa y cedió para Millene, pero la brasileña erró inexplicablemente con la portería vacía.

El Eibar tuvo que esperar más de veinte minutos para aproximarse al área de Inês, con dos saques de esquina que solventaron entre la zaga y la guardameta. Replicó rápidamente el combinado coruñés, con otra jugada entre Millene y Bennett en la que la estadounidense reclamó un posible agarrón dentro del área.

La lluvia empezó a caer en el ecuador de la primera mitad y, como pájaro de mal agüero, dio paso a las mejores ocasiones visitantes. La más clara en las botas de Carmen Álvarez, que recogió un envío largo de su propia portera para rematar sola delante de Inês Pereira. La portuguesa, afortunadamente para el Deportivo, respondió con una gran parada.

Fran Alonso hizo ajustes en el descanso. Lucía Martínez adelantó su posición al centro del campo y Artero pasó a ser central para tratar de tener más balón en el medio y enganchar con la línea ofensiva. La futbolista madrileña tomó la manija del fútbol blanquiazul y movió al equipo con buen criterio, pero con cierta imprecisión en los últimos pases.

El equilibrio del encuentro saltó por los aires en el minuto 72. Pizarro ejecutó una falta lateral con la idea de buscar portería. Inês no midió bien y se comió el disparo por arriba. El gol dio aire al Eibar, que se volcó sobre la meta blanquiazul a por el segundo. Alonso introdujo tres cambios para frenar el ímpetu rival y buscar el empate. Bárbara, Hmirova y Eva Dios saltaron al verde a diez minutos del final. No les dio tiempo a mucho. Las jugadoras del Eibar se metieron atrás con dos líneas muy juntas y cortaron el ritmo de juego con una sucesión de calambres, asistencias médicas y pérdidas de tiempo que desesperaron a las coruñesas. ADT tuvo el 1-1 en el descuento, pero no llegó por centímetros a un centro de Bárbara.

Con la derrota y el resto de resultados, el Dépor Abanca cierra la jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso. El próximo sábado se miden al Real Madrid.