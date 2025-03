El Dépor envía un escrito a la RFEF para que se abra expediente por el caso Mane

El Dépor ya da los primeros pasos en el caso Mane, que ensució el final del partido entre el Fabril y el Rayo Cantabria por una denuncia blanquiazul por un comentario racista que recibió el extremo senegalés por parte de un jugador cántabro y por él que sufrió «un cuadro de ansiedad agudo». Empieza a coger forma ese aviso del club coruñés de que llevaría «este incidente al más alto nivel de las instituciones competentes y no cesará hasta que los responsables sean sancionados de forma ejemplar», tal y como recogía en su comunicado. El Dépor envió a la RFEF un escrito en el que solicita la apertura de un expediente como primer paso para que se haga justicia y para que esa frase en la que supuestamente le llama «mono de mierda» no quede en el olvido.

Será ahora la Federación la que deba decidir si investiga a fondo. A diferencia de otro tipo de sucesos señalados habitualmente en las actas, no es un hecho de constatación directa del colegiado, sino que está reflejado en base a un testimonio de referencia, con lo que no se le da, de entrada, una presunción de veracidad. Al escrito enviado por el Dépor, es probable que le acompañe en la misma carpeta otro del Racing de Santander que conste como alegaciones al acta. Aún no hay dictamen desde Las Rozas, pero existen muchas opciones de que los órganos disciplinarios accedan a abrir el expediente y escuchen a las partes antes de pronunciarse sobre lo sucedido, según fuentes federativas consultadas por LA OPINIÓN. Influye también en este movimiento lo explícita que es el acta del colegiado Alonso Luiña, del Comité Asturiano.

El caso recaerá en el Juez Disciplinario para Competiciones No Profesionales de Fútbol, un órgano en el que el titular es Ramón Terol Gómez y el suplente es Roberto Rubio Torrano. En las manos de uno de ellos, según su disponibilidad, estarán los siguientes pasos de este caso por el que Mane, del Fabril, estuvo cerca de ser trasladado a un hospital.

Casi un día después, el Racing de Santander dio su versión de lo sucedido. Asegura que su futbolista señalado «niega rotundamente cualquier participación en los acontecimientos», algo que, según los santanderinos, «parecen refrendar las imágenes del partido». Se queja, además, de que ese jugador de su filial «viene sufriendo un cruel acoso, con amenazas incluidas a su integridad física, a través de las redes sociales, que ha sumido al futbolista y a sus compañeros en un estado de abatimiento absoluto», según un comunicado. El Racing apunta que «ninguno de los componentes de la expedición fue testigo de que se produjera un incidente del tipo mencionado. Tanto jugadores como técnicos, auxiliares y directivos aseguran no haber presenciado ni protagonizado un acto de semejante bajeza moral. No consta tampoco que el público presente en el estadio, la Guardia Civil, la seguridad privada o el trío arbitral fueran testigos».

Protesta, ante todo, por la mala praxis del colegiado: «Nos parece totalmente inadecuado que en un documento público como es un acta arbitral (en la web de la RFEF), se refleje un comentario de parte que denuncia un acto que el árbitro reconoce que ‘no llegamos a escuchar insulto alguno, ni ninguna expresión de índole racista’. No es habitual que un acta refleje las numerosas ocasiones en las que jugadores de uno u otro equipo avisan al árbitro de que un jugador rival le ha insultado. Cuando no han sido testigos los miembros del equipo arbitral, obviamente, no se actúa ni se refleja en el acta. Y estamos hablando de algo éticamente mucho más grave», apunta.