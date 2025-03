El Racing de Santander "niega" el episodio racista con Mane y se queja del árbitro

Casi un día después, el Racing de Santander da su versión de lo sucedido ante el episodio racista denunciado por el fabrilista Mane, al que según apuntaron varios miembros del Deportivo, un jugador cántabro (el número 11) le llamó "mono de mierda". El Racing asegura que el futbolista señalado en el acta arbitral "niega rotundamente cualquier participación en los acontecimientos", algo que, según los santanderinos "parecen refrendar las imágenes del partido". Se queja, además, que ese jugador de su filial "viene sufriendo un cruel acoso, con amenazas incluidas a su integridad física, a través de las redes sociales, que ha sumido al futbolista y a sus compañeros en un estado de abatimiento absoluto", según recoge un comunicado. El Racing apunta, además, que "ninguno de los componentes de la expedición racinguista a Abegondo fue testigo de que en el partido Fabril-Rayo Cantabria se produjera un incidente del tipo mencionado. Tanto jugadores, como técnicos, auxiliares y directivos aseguran no haber presenciado ni mucho menos protagonizado un acto de semejante bajeza moral. No consta tampoco que el público presente en el estadio, la Guardia Civil, la seguridad privada o el trío arbitral fueran testigos de algo parecido".

Más allá de resaltar su compromiso con el racismo, el club de El Sardinero protesta, ante todo, por lo que considera un mal uso del acta arbitral: "Nos parece totalmente inadecuado que en un documento público como es un acta arbitral (a disposición de cualquiera en la página web oficial de la RFEF), se refleje un comentario de parte que denuncia un acto que el árbitro mismo reconoce que 'no llegamos a escuchar insulto alguno, ni ninguna expresión de índole racista'. No es habitual que un acta refleje las numerosas ocasiones en las que jugadores de uno u otro equipo avisan al árbitro de que un jugador del cuadro rival le ha insultado. Cuando no han sido testigos los miembros del equipo arbitral, obviamente, no se actúa ni se refleja en el acta. Y estamos hablando de algo éticamente mucho más grave", apunta.