550 entradas para animar en Castalia

El Deportivo sacó a la venta ayer el grueso de entradas que pone a disposición de sus socios de entre las 550 enviadas por el Castellón al club coruñés para el duelo de este próximo lunes a las 20.30 horas. La entidad gestiona el 60% de las mismas y la Federación el 40% restante, 220, que repartirá entre las agrupaciones federadas de cara a un duelo en un día nada cómodo para viajar y que exige cruzar casi toda España.

Dado que la demanda no iba a ser como la de en otras ocasiones (para el partido del Nuevo Tartiere de hace poco más de una semana hubo 9.000 solicitudes), el Deportivo optó por no sortearlas y sí, en cambio, ponerlas a la venta en la Oficina de Atención al Socio y Accionista de Riazor. Resta algo menos de una semana para ese choque entre dos equipos que subieron juntos a Segunda División, que están parejos en la tabla y que siempre deparan espectáculo, pero ya se despacharon algo menos de la mitad. En los próximos días se seguirán vendiendo billetes y habrá que esperar a ver si se agota ese papel enviado desde el club blanquinegro. No parece probable.

El deportivismo llevaba más de tres décadas sin poder asistir a un partido en Castalia, pero lleva dos viajes en dos años y han sido de emociones fuertes. El primero fue el infausto play off de ascenso de la roja a Ian Mackay y el segundo fue la eliminatoria de campeones de Primera RFEF de la que el Dépor salió vencedor.