Dani Barcia y los centrales de la era Abegondo: pocos, pero escogidos

El paso al frente de Dani Barcia en las últimas semanas ha redondeado ese proyecto de cantera que persigue el Deportivo y, de paso, ha confirmado una tendencia desde la creación de Abegondo: son pocos, pero escogidos, los centrales que llegan desde la base al estadio de Riazor. El defensa de A Barcala disfrutó de su cuarta titularidad consecutiva, una continuidad que se ve empequeñecida por los diez duelos seguidos en los que salió de inicio al principio de esta liga de la mano de Idiakez. Eso sí, el hecho de que ese asalto al once titular haya llegado después de firmar su renovación hasta 2027 y tras regresar de una lesión, le da más valor. Viene para quedarse donde siempre le han esperado.

David Rochela, en un partido con el Deportivo de la temporada 2011-12. / / fran martínez

Fue el vigesimosexto partido con el primer equipo de Dani Barcia, que iguala así la participación con los mayores de Adrián López, Piscu, quien acabaría en el Wigan. De entre los 60 jugadores que pasaron por el Fabril y que debutaron con los mayores en liga desde la creación de la Ciudad Deportiva de Abegondo, el 1 de mayo de 2003, solo siete jugaban en el centro de la zaga y uno de ellos hasta coqueteaba con el doble pivote. Dani Barcia ha tomado el relevo en las dos últimas temporadas de Piscu, Rochela, Pablo Insua, Uxío, Rober Pier y Mujaid.

El central Róber Pier, ayer en O Roxo. / casteleiro/roller agencia

Desde Xisco hasta Álex Alfaro han pisado Riazor seis decenas de jugadores en 22 años. La posición de central tampoco es sencilla para darle la alternativa a un joven, ya que penaliza más que ninguna el fallo y no es sencillo atreverse en el fútbol profesional. Tras Adrián López, que se iría al Wigan con un conflicto por el medio con el Dépor, llegó dos temporadas después David Rochela. El de As Pontes, campeón de Europa y subcampeón del Mundo sub 17, parecía predestinado, pero solo jugó nueve encuentros y no terminó de encontrar su sitio. Pablo Insua, vital en el ascenso de 2014, disputó 59 duelos y acabó marchándose traspasado al Schalke por algo menos de cuatro millones de euros. Uxío y Róber Pier, con dos partidos cada uno, tuvieron pasos efímeros, aunque el último se asentó en el fútbol profesional. Mujaid siguió la estela de Insua, jugó 52 y también dejó dinero en caja camino del Genk. Dani Barcia ya solo tiene a Pablo Insua y a Mujaid por delante y aspira a superarlos a todos y echar raíces en Riazor.