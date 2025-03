Obrador: "Me encantaría vivir aquí más años"

Rafa Obrador está muy contento en A Coruña después de sus primeras 30 jornadas como futbolista profesional en Segunda División, en las que poco ha poco ha ido viviendo una evolución física, futbolística y personal. También de hábitos, acentuado por el golpe de calor sufrido en Elda en el que tuvo que retirarse. De momento, sin preocuparse por su futuro, pues está cedido hasta final de temporada en el cuadro blanquiazul. Pertenece al Real Madrid, aunque su futuro es todavía una incógnita. En Riazor, eso sí, ha encontrado un sitio: “Estoy muy contento, me gusta la ciudad y la gente”

“Me encantaría vivir aquí más tiempo”, reconoció con cierta timidez el lateral zurdo balear. Un jugador de apenas 21 años que vive su primera experiencia fuera de una cantera. “Esta categoría exige más”, explicaba sobre cómo vive su primera etapa tras salir de la Fábrica. Su billete incluye vuelta, aunque de momento prefiere apartar esa conversación: “Ahora mismo solo quiero pensar en la liga y en el Deportivo. Otras cosas en mi cabeza no me aportan nada. Quiero estar centrado en la liga. De momento no hay nada”.

Su evolución es lo principal para un chico que contaba con opciones en Primera División y se acabó decantando por el equipo deportivista. En ese aspecto, el lateral desarrolló cómo vivió el golpe de calor en Elda y las semanas posteriores, en las que el equipo médico le obliga a hidratarse mejor. “Lo que hablé con el doctor fue que fue un golpe de calor porque estaba deshidratado y me empezó a subir la fiebre. Tuve un mareo que me impedía mantenerme en pie. Fue un susto, pero espero que no se vuelva a repetir”, cuenta sobre el partido en el Pepico Amat”.

Aquello provocó que desde el club le hayan empezado a monitorizar con más atención su hidratación. El resultado, tras pruebas realizadas, es que necesita prestar más atención a este aspecto: “Principalmente nos preocupaba la hidratación. Hice un control la semana pasada, me la miraban y salió que me hidrato menos de lo que necesito. Intentaré tomar más para hidratarme mejor”.

El lateral zurdo cree que poco a poco da pasos en su mejoría en todos los niveles. Físico, dietético y táctico, donde destaca la labor de Idiakez y Gilsanz para convertirse en un lateral mejor: “Físicamente me costó arrancar, después me fui encontrando mejor, también tácticamente, donde he mejorado. Me siento en un buen momento, estoy contento de poder ayudar al equipo. Con ganas de ayudar en el rol que me toque”.