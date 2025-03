Eddahchouri: “Lo importante es ayudar al equipo, no marcar goles”

Zakaria Eddahchouri se ha convertido en el delantero titular del Deportivo de manera casi inmediata después de su fichaje por el cuadro blanquiazul. El ariete neerlandés afirma que se está “adaptando bien” a la ciudad y al club. Tras dos tantos anotados, se centra en “ayudar al equipo a alcanzar los mejores resultados” y no se preocupa por las estadísticas: “No es importante anotar goles o dar asistencias. Ese no era mi gran objetivo antes de venir. Sí lo era ayudar en los momentos difíciles”.

El atacante blanquiazul valora muy positivamente el calor de Riazor, donde ha marcado sus dos goles como deportivista. “El apoyo es increíble. Me dan una gran energía y ahora nosotros tenemos que construir algo todos juntos para lograr más puntos”, remarca sobre la diferencia del equipo entre los resultados como local y como visitante. Algo que espera corregir “en el futuro”.

La Pelota no se mancha Una mirada pausada, un repaso a la semana en clave Deportivo y deporte coruñés Me apunto

Eddahchouri destaca el “nivel muy bueno” de una Segunda División en la que ha caído de pie. No obstante, y aunque cree que hay una alta “calidad técnica” en los jugadores, no nota grandes distancias respecto a la neerlandesa. “Es bastante similar, se juega un fútbol de verdad”, afirma sobre dos competiciones que basan sus planteamientos en la posesión. Aunque, eso sí, en España se ha encontrado una mayor diferencia “en el aspecto físico”. Además, cree que uno de los grandes atractivos es que cualquier equipo puede competir contra otro sin importar la posición en la tabla: “Esta liga es muy pareja. Hay poca diferencia”.

El Dépor ya se prepara para el partido contra el Castellón / Casteleiro / RollerAgencia

Cómo Eddahchouri vive el Ramadán

El delantero, cuya familia es de origen marroquí, está en pleno Ramadán, lo que le exige un cambio de hábitos que, no obstante, realiza desde hace 12 años y ya no le suponen un problema: “Es fácil adaptarme, pero me preparo físicamente. Como bien en la mañana, con los ingredientes adecuados para coger energía. Es también una preparación mental. Estoy acostumbrado a hacerlo. Lo he hecho en años pasados. Para mí es fácil”.

En el club, Eddahchouri no es el único que lo realiza. También es musulmán y sigue el Ramadán Mohamed Bouldini, nacido en Marruecos.