Lucía Martínez: «Nunca tuve expectativas con el fútbol, le daba prioridad a los estudios»

Natural de Gumiel de Izán, Lucía Martínez (2001, Burgos) ha pasado gran parte de su vida en Madrid, donde empezó a darle patadas a un balón en el equipo de su pueblo y, casi sin darse cuenta, mientras hacía camino hacia la criminología, el fútbol llamó a su puerta para terminar situándola en A Coruña, donde ordena el juego del Dépor y se ha reencontrado con su mejor versión

Llegó hace un año y le costó entrar por una lesión. ¿Le fue fácil adaptarse?

Vine al Dépor en búsqueda de una mejor versión de Lucía. Individualmente necesitaba encontrarme, que mi confianza creciera. Irene, cuando llego, fue la persona que más me invitó a eso. También a animarme y a exigirme. Mi llegada con la lesión fue complicada porque sentía que pasaba el tiempo y quería que todo fuera más rápido. Pero me sentí muy cómoda, las compañeras me apoyaron mucho.

¿Qué pasó previamente para que se perdiese esa Lucía?

Creo que las dos temporadas previas, aunque estoy en Liga F y pude dar el salto, no estuve cómoda. Es muy importante que un entrenador confíe plenamente en lo que eres. Para mí es crucial que quien tiene que ponerte en el campo confíe 100% en ti y en lo que haces dentro del campo. Eso lo encontré en el Dépor. Creo que es la primera temporada en mucho tiempo en la que me siento cómoda, en la que me siento yo jugando.

Su contrato finaliza en junio. ¿Cómo va su renovación?

Yo tengo la sensación de que aquí puedo crecer. Pero marzo y a cuatro puntos del descenso es una situación todavía complicada para tomar una decisión. Tampoco estoy pensando ahora mismo en qué va a pasar en cinco meses. Lo más importante es sumar el máximo número de puntos, mantener la categoría y entonces pensar en algo más.

Este fin de semana reciben al Real Madrid. ¿Cómo se afronta?

Es un partido muy bonito de jugar. Los rivales de arriba te someten mucho. La gran mayoría del partido estaremos en un bloque bajo. Hemos demostrado que nos sentimos cómodas ahí. Somos un equipo que sabe marcar a la contra, tenemos capacidad y jugadores rápidas arriba que pueden solucionar partidos con varias jugadas individuales. No es un partido que nos dé sensación de miedo. La última vez que vinieron les pusimos las cosas muy complicadas hasta el minuto 80. Queremos calcarlo en cierto sentido.

Varias de las jugadoras blancas tienen un pasado en Abegondo. ¿Esa proyección de futuro y apuesta del club ayuda para recalar aquí?

A día de hoy el Dépor puede sacar pecho del proyecto y su ambición de futuro. El cuidado a las jugadoras en el día a día es de mucha calidad. En Liga F, es uno de los clubes que puede decir que el trato es inmejorable. Es una identidad del Dépor. Antes de firmar, cuando te exponen el proyecto, es algo que pesa mucho.

Este curso se ha incorporado una nutricionista y una psicóloga. ¿Qué aportan dentro?

Para mí son pasitos de calidad que nos acercan a ser más profesionales. El hecho de tener esa accesibilidad creo que nos hace mejores. En cuanto a la psicóloga, creo que contar con una persona que se preocupe por ti más allá de lo futbolístico, dentro del staff, pero no al 100% conectada al entrenamiento, nos ayuda a intentar dar respuestas a problemas individuales que pueda tener cada. Son dos herramientas a las que hay que dar mucho valor. Igual que tener una médica individual para nosotras.

Pasó por la cantera del Rayo. ¿Cómo fueron sus inicios?

Es curioso porque nunca he tenido expectativas con el fútbol. Para mí era un hobby. Siempre le he dado prioridad a los estudios. Llevaba unos cuantos años en el equipo de mi pueblo y decidí que me apetecía dar un paso más. Aunque a medias, porque yo veía al primer equipo del Rayo, me gustaba, pero nunca me propuse: ‘¿y si yo estoy ahí?’. Yo iba a entrenar, me lo pasaba bien con mis amigas, estaba a gusto en mi rutina, pero no quería nada más. Cuando acabé bachillerato me fui a Albacete a estudiar criminología y allí me llama un antiguo entrenador. En el primer equipo me planteé realmente si me veía y me gustaba.

¿Cuándo se da cuenta de que puede ser profesional?

Si soy sincera, hace cuatro años. En mi última temporada en Albacete empecé a sentirme futbolista, a tener hambre por crecer, por hacer las cosas mejor, a ser más autocrítica. Esa fue la temporada que me hizo de balanza en la vida y decir: ‘a lo mejor mi prioridad siempre ha sido estudiar y puedo dedicarme al 100% a esto’. Por qué no tener pequeñas metas y objetivos que me acerquen a Liga F.

Después, en el Alhama, coincide con Randri García, inhabilitado dos años como entrenador.

Al final yo fui de las que no estaban de acuerdo con lo que sucedía allí. La situación es la que es. Es un tema que sin más. Fue pasado. Creo que hice lo que tuve que hacer.

¿Al final una, con el paso del tiempo, quiere despegarse de eso?

No me molesta recordarlo. Tengo la capacidad de olvidar cosas que no le sumaron en su momento en cuanto a este tema y a vida personal también. Vivir del presente y de lo que hago a día de hoy. Es una cosa que a mí no me califica ni que destaco en mi vida. Es un año como cualquier otro.

¿Tiene un rincón de la ciudad para desconectar?

No podría decir uno en concreto, si justo sale el sol puedes echar el día en la playa o caminar por el paseo marítimo. Me gusta mucho la zona de la Torre de Hércules. Me gusta cogerme el coche e irme a ver alguna cascada. Me gusta moverme, pero no siempre por la misma zona. Es un poco según me apetezca. Pero mi plan favorito es tomarme un café viendo el mar.

Lucía Martínez posa con sus botas después de un entrenamiento. / Casteleiro / Roller Agencia

Un futuro ligado a su profesión fuera del fútbol

¿Pudo terminar la carrera?

No, es que estudiar a distancia es una movida… de hecho este es mi sexto año, estoy ya para acabar con el TFG y prácticas. Pero las gestiones administrativas... desde que vine el año pasado estoy detrás de las prácticas. Llevo un año y todavía no las tengo hechas.

¿Puede compatabilizarlo?

Es que ya no es el Dépor, porque al final no son ellos los que ponen las normas. El hecho de tener que contactar con la universidad, que ellos pidan convenio, que se tarde en firmar… Desde que llegué estoy detrás de ellas. Llevo un año y todavía no las tengo hechas.

¿Se ve en el futuro en esa rama?

Me veo, pero no sé ahora mismo al 100%. Me gusta la Europol, hay veces que pienso que me gustaría entrar en la policía; otros días me gustaría ser bombera; o alguna rama de violencia de género… implicarme de alguna manera en las fuerzas de seguridad del estado.