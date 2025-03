Obrador se apunta a la revolución de los laterales izquierdos en el fútbol español

Hubo un tiempo en el que en el fútbol español escaseaba la posición de lateral zurdo. Costaba producirlos y pocos eran los que despuntaban en el fútbol europeo. Poco a poco la situación ha cambiado, y en un momento en el que son los diestros los que se atascan, la carrera por ser el futuro líder del carril del 3 cuenta con una larga lista de pretendientes. Entre ellos, todavía lejos, liderando a los jóvenes defensores de Segunda División, Rafa Obrador, uno de los pocos titulares en edad sub 23 en la categoría de plata. La lesión de Sergio Escudero le ha permitido tener continuidad en el once y ser, en esa franja de edad, quien más partidos ha disputado este curso.

A la cola de grandes nombres como Alejandro Balde, Miguel Gutiérrez, o el exdeportivista Álvaro Carreras, tres de los futbolistas más importantes en edad sub 23, se encuentra un buen puñado de jugadores que buscan hacerse un hueco en el fútbol profesional desde la Segunda División. Su futuro pasa por el carril izquierdo, donde la competencia es feroz para dar el salto a la selección sub 21. Hugo Bueno, Gerard Martín, Javi López, Juan Larios, Jesús Vázquez, Carlos Romero… son demasiados los que proyectan un gran futuro para La Roja y ya están asentados en Primera División.

Por debajo, en Segunda, dar minutos a los futbolistas jóvenes es más excepcional. Solo hay seis laterales zurdos naturales en edad sub 23. Uno de ellos es Rafa Obrador, el jugador, en esta lista, con más rodaje a sus espaldas. Son 1.665 minutos repartidos en 25 partidos, en los que ha dejado una asistencia. Por detrás se encuentra Jozhua Vertrouwd (1.628), aunque en su caso se ha reconvertido a central zurdo en línea de tres. Es el único jugador extranjero en una lista que completan Mario García (1.437’ en el Racing de Santander), Hodei Arrillaga (1.240’, Eibar), Marcos Navarro (713’, Levante) y Víctor Parada (1.163’), quien comparte asterisco con el neerlandés al haber compaginado el lateral con el centro de la zaga. Solo el jabato iguala la asistencia de Rafa en cifras.

El futbolista de Campos llegó este verano cedido al Deportivo después de contar con el interés de equipos de Primera División. Desde el primer día ha destacado por sus cualidades ofensivas, y poco a poco pule los aspectos defensivos, donde tiene un mayor margen de mejora. En las últimas semanas, gracias a la libertad posicional de Yeremay, ha podido ganar línea de fondo con asiduidad. Desde la banda es un jugador especialmente peligroso cuando llega desde atrás por sorpresa y cuando puede dar rienda suelta a su punta de velocidad, su gran virtud.

Su futuro tras la cesión

El lateral zurdo explicó ayer en sala de prensa que todavía no ha abierto la carpeta sobre su futuro. Su cesión es simple, sin opción de compra, por lo que volverá tras acabar la temporada al Real Madrid, con el que tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, está «muy contento» en A Coruña.

«Me encantaría vivir aquí más tiempo», reconoció con cierta timidez el carrilero balear. Un jugador de apenas 21 años que vive su primera experiencia fuera de una cantera. Su billete incluye vuelta, aunque de momento prefiere apartar esa conversación: «Ahora mismo solo quiero pensar en la liga y en el Deportivo. Otras cosas en mi cabeza no me aportan nada. Quiero estar centrado en la liga. De momento no hay nada».

En el club también están muy contentos con su rendimiento, aunque marzo todavía es pronto para abordar una continuidad.