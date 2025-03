La Federación dilata el ‘caso Mane’ hasta el próximo martes al solicitar más información

La retahíla de sanciones que hizo pública la Federación ante lo sucedido en el bronco final del Fabril-Rayo Cantabria obviaba el presunto episodio racista denunciado por el blanquiazul Alioune Mane y que señalaba al racinguista Diego Fuentes como el supuesto autor de esa frase recogida por el colegiado: «Eres un mono de mierda». Quedaba de, esta manera, el caso en una especie de limbo que tiene, por fin, una primera fecha de caducidad en el horizonte. El Deportivo envió el pasado lunes una carta a los responsables disciplinarios designados por Las Rozas para que se abriese expediente y le han dado de plazo hasta el próximo martes inclusive para que amplíe y mande más información de lo acaecido antes de que los jueces de la RFEF tomen una decisión.

Se sabrá a partir del miércoles si el proceso sigue adelante o no, no si habrá sanción para el canterano de los santanderinos. Aún es pronto, desde el punto de vista procesual, para llegar a ese punto. Es este un primer dique que, según las fuentes federativas consultadas, no debería frenar que la investigación y la depuración de responsabilidades siguiesen adelante y entrasen en una segunda fase en la que se escuchase a las partes antes de impartir justicia. El Deportivo ,tras lo sucedido en Abegondo, avisó en un comunicado de que llevaría «este incidente al más alto nivel de las instituciones competentes y no cesará hasta que los responsables sean sancionados de forma ejemplar».

«Tuvo esa situación, pero ha reaccionado bastante bien, está bastante animado. Sin ningún problema, es uno más», contaba Manuel Pablo, entrenador del Fabril, de los días que ha vivido el senegalés, quien regateó ir al hospital y que se ha sentido arropado por sus compañeros y por el deportivismo. «Ya dijimos todo lo que teníamos que decir, es un tema que está en el club, en la Federación. Lógicamente condenamos todos esos actos» , reafirmaba un técnico que quería mirar al frente y pensar en el enfrentamiento de este domingo frente al Guijuelo.

Cronología

Todo salió a la luz con el acta del partido del pasado domingo entre el Fabril y el Rayo Cantabria que relataba que el colegiado había sido advertido al entrar en el túnel de vestuarios por el entrenador de porteros del Deportivo de «un incidente de índole racista» protagonizado por «un jugador del Rayo Cantabria». Se produjo, posteriormente, una reunión del trencilla con miembros del cuerpo técnico blanquiazul en la que aseguraban que «un jugador del Rayo Cantabria se dirigió a él (Mane) empleando expresiones como: ‘Eres un mono de mierda». Uno de los participantes de esa cumbre fue el médico del Fabril, que reveló que Mane presentaba «un cuadro de ansiedad agudo como fruto del incidente racista y que va a ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica».

Todo este cuadro médico venía refrendado por un informe firmado por el propio galeno blanquiazul. Al final de la reunión, uno de los denunciantes señalaba al jugador número 11 del Rayo Cantabria (Diego Fuentes), como la persona que supuestamente había proferido esas palabras hacia Mané. Finalmente, el extremo del filial no tuvo que ser llevado a un hospital, fue atendido en la propia Ciudad Deportiva. Un día más tarde, el Racing de Santander sacó un comunicado en el que negaba los hechos que se le imputaban a su jugador y en el que se quejaba del mal uso que se había hecho el colegiado del acta. En unos días la RFEF empezará a arrojar algo de luz sobre un caso que ensombreció el duelo de Abegondo y que se sumó, en un fin de semana negro, al sufrido en el Real Ávila-Bergantiños por Omar Ouhdadi, futbolista marroquí del equipo visitante.