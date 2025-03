Gilsanz: “El equipo que pueda tener el balón tendrá mucho adelantado”

Después de 10 días entre jornada y jornada, el cuadro coruñés vuelve a la carga con la visita a Castalia, en un duelo de estilos y de equipos que prometen espectáculo y goles a partes iguales. Para el encuentro, el técnico pone en duda a Diego Villares, quien terminó tocado el duelo ante el Córdoba y el club ha tratado de mimar a lo largo de la semana. “Villares tiene unas pequeñas molestias. Estuvimos controlando cargas”, expresa el técnico, que considera que “cualquier jugador está con capacidad de aportar” si necesitase realizar algún cambio.

A las bajas ya conocidas de Juan Gauto y Sergio Escudero, quien empieza a hacer trabajo suave sobre el campo, todavía lejos de poder reincorporarse al grupo, se suma a la enfermería Jaime Sánchez, por un corte en el talón que le dejará fuera, al menos, esta jornada. El de Chiclana lleva unos puntos en su pie y no podrá participar.

En duda también está Charlie Patiño, quien lleva varias semanas quedándose fuera de las convocatorias. “Anda desde hace semanas con ciertas molestias. También en el tendón de Aquiles. Igual que el resto hay que ver”, explica sobre el inglés, con quien tratan de estar cerca para que no se desanime: “como cualquier jugador que cuenta menos, el ánimo está más bajo. Entre los compañeros, la gente del club, lo que intentamos es ayudar a llevar estas cosas de la mejor manera posible. Saben que estas cosas van por momentos”.

En la medular surgen varias opciones si Diego Villares no puede llegar al partido. Gilsanz podría apostar por Denis Genreau para tener un centrocampista más organizador; por Omenuke Mfulu si prefiere un jugador más defensivo; o incluso retrasar a Mario Soriano para sumar a Hugo Rama, quien ha ganado importancia en la rotación en las últimas jornadas. “Los dos están bien. Tenemos alguna opción más. Algún jugador de otro perfil, incluso Nuke como Denis son perfiles distintos. Lo que sí tengo claro, si no está Villares, el que salga lo hará bien. En el entrenamiento diario lo hacen bien”.

Deportivo y Castellón, duelo por el reinado del balón

Orelluts y blanquiazules son dos de los equipos que más tiempo pasan en posesión del balón en campo rival. Sus índices futbolísticos hablan de dos escuadras atrevidas, que disfrutan de tener espacios y que hacen los encuentros entretenidos. Óscar Gilsanz cree que la clave estará, precisamente, en quién pueda dominar el esférico: “El ritmo del partido va a ser importante. El equipo que pueda tener el balón tendrá mucho adelantado. Es importante el equilibrio que tengamos. Somos dos equipos que con espacios somos peligrosos. Es un partido en el que va a haber muchos contextos y hay que tratarlos de manejarlos todos”.

Además, advierte que espera un Castellón que “presione alto”, muchas veces hombre a hombre, lo que exigirá al equipo “ser rápido” con balón y en la ejecución de las acciones. Además, destaca su “movilidad por dentro” y la capacidad orellut para “generar un caudal ofensivo muy alto”. El juego tan interior será una prueba “muy exigente” para su escuadra.

El cambio de banquillo, de Dick Schreuder a Johan Plat, ha matizado levemente la idea que lleva temporada y media implantada en el equipo de Castalia. El estilo del neerlandés, antes en el staff técnico del anterior entrenador, es prácticamente igual a lo vivido en el inicio de temporada, con un poco más de equilibrio en su fútbol: “Creo que la esencia del juego es muy parecida. Tienen alguna variante, como que no siempre parten en salida con tres como hacían antes, sino que hacen con cuatro retrasando a alguno de los pivotes. En la esencia, en la identidad del juego, tratan de darle un poco más de equilibrio. En algunos casos reducieron las situaciones de ir hombre a hombre a la primera línea defensiva para no estar tan exigidos. La esencia es distinta, con algunos matices en cuanto al equilibrio”.

Yeremay, listo para Castalia y Cartagena

El extremo canario no ha entrado en la convocatoria de la selección sub 21 de Santi Denia, pero Gilsanz no cree que pueda afectarle a su ánimo. El técnico blanquiazul considera que las citaciones son una recompensa al buen trabajo y, cuando no llegan, no deben preocupar al jugador, porque, además, la lista definitiva será en junio y todavía queda tiempo para que Yeremay pueda llegar a la Eurocopa sub 21 que se juga este verano en Eslovaquia: “Los jugadores saben que esas convocatorias son un premio. Así lo toman. El día a día en el club es lo más importante. Tienen clarísimo que ese es el camino. No hablé con él porque salió ayer la convocatoria casi cuando estábamos saliendo o terminando el entrenamiento, que fue diferente. Creemos que tienen claro que su día a día es el equipo y eso es un premio que no es para nada definitivo”.

LaLiga Genuine, un ejemplo para todos

Abegondo acoge este fin de semana la segunda parte de la Fase 2 de LaLiga Genuine, una iniciativa que Óscar Gilsanz puso en valor en la sala de prensa de Abegondo por todo lo que aporta a la inclusividad del fútbol. Arrancó el sábado y se prolongará toda la mañana del domingo: “Seguramente le damos todos menos importancia de la que tiene. Es un proyecto social, de integración y hacer partícipes de estas jornadas. Ya no digo de competición, de convivencia, son un ejemplo para todos nosotros. Asistí a todas las que hubo aquí como público. Todos deberíamos pasar por aquí, incluso los jugadores. Deberíamos ver cómo se viven. Desde aquí, humildemente, hacer un llamamiento para que se continúen estos proyectos. Es una de las cosas más importantes que ha hecho LaLiga en su historia, haciendo muchos. No solo es un orgullo para el Deportivo, también para todos”.