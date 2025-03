Helton, Obrador y Pablo Vázquez, los cabos sueltos de la planificación del Deportivo: sin contactos por ninguno

Con la renovación automática de José Ángel y la de Ximo virtualmente concretada, el Dépor tiene a gran parte de su once tipo atado a medio plazo. Pero le quedan cabos sueltos por los que no ha realizado, de momento, movimientos. Son tres activos para Gilsanz que en unos meses, pasado el verano, tendrán que regresar a su club de origen tras una temporada de cesión o entrarán en su último año de contrato y, por lo tanto, tendrán en su mano negociar con un nuevo equipo desde el 1 de enero. Son situaciones de inestabilidad que intentan evitar los clubes con sus futbolistas capitales y en la que se encuentran Pablo Vázquez, Helton Leite y Rafa Obrador.

Helton sale por alto a un balón colgado en su área. | Casteleiro/Roller Agencia

El central llegó a A Coruña en el verano de 2023, en el tercer intento que hizo el Dépor por sumarlo. Una temporada con poco protagonismo en el Cartagena y una mayor apuesta económica desde Riazor le animaron a desembarcar en Primera RFEF. Desde su llegada es insustituible e indestructible. Esta temporada ha jugado todos los minutos y en la pasada solo se perdió un partido por sanción y otro, tras el ascenso, por descanso. Es casi un capitán sin brazalete en ese vestuario, donde sus prestaciones, su carácter y sus opiniones son muy valoradas.

Rafa Obrador pide por delante una pelota en el último duelo en Riazor. | Casteleiro/Roller Agencia

El club no se ha puesto, de momento, en contacto con él para prolongar su vinculación, que finaliza en 2026. Jaime se encuentra en sus últimos meses en A Coruña y es seguro que la próxima temporada llegará competencia en la posición central diestro. Al lado de Pablo Vázquez juega ahora mismo Dani Barcia, una de las grandes apuestas de la casa, quien acaba de renovar hasta el 30 de junio de 2028.

Unos metros más atrás y en esa misma columna vertebral se coloca Helton Leite. Existe unanimidad entre el deportivismo en que se ha convertido en el mejor fichaje y, probablemente, en el mejor jugador de esta temporada. Llegó con el inicio de liga a Abegondo después de rechazar una oferta de renovación del Antalyaspor turco y otra propuesta saudí, ambas mareantes, y tras negarse a esperar al cierre de mercado para encontrar acomodo en Primera. Fue una negociación relámpago y, a sus 34 años, firmó hasta 2026. Ni el Dépor ni el jugador han planteado, de momento, la opción de ampliar esa vinculación. No se entiende el proyecto ni se fundamenta una hipotética salvación sin su figura. La idea de Helton, quien se siente en plenitud, es prolongar su carrera hasta la cuarentena.

Más joven es Obrador. Se ha hecho con la titularidad en el carril. Su destino parecía Primera, pero optó por el Dépor. Llegó cedido sin opción de compra y, aunque no es sencillo retenerlo y hay satisfacción por su nivel, el club no ha decidido si hará un esfuerzo. «De momento no hay nada. Estoy muy contento aquí, me gusta mucho la ciudad, la gente, el ambiente y la afición. Me encantaría vivir aquí más tiempo», admitía hace días el lateral. Más allá de ellos tres y Ximo, Barcia (2028), José Ángel y Villares (2027), Mella (2029), Soriano (2028), Yeremay (2030) y Eddahchouri (2028) están atados a medio plazo.