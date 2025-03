Deportivo y Castellón, dos bólidos sin tiempo a tomar curvas

Como dos recién llegados a una nueva ciudad, Castellón y Dépor han pasado por procesos similares en los que, golpeados por los resultados, se vieron obligados a replantear sus ideas originales. Campeones de sus respectivos grupos en Primera RFEF, la categoría de plata no ha sido tan amable con el juego vertiginoso que lucieron hace un curso. Ya sin sus dos arquitectos, Johan Plat y Óscar Gilsanz han tenido la tarea de restaurar sin tocar los cimientos. Con matices. Sin perder la esencia, pero adaptándose a una competición que castiga a los más insensatos. Orelluts y blanquiazules han compartido trayectoria, en algunos momentos problemas, y hoy, se cruzan de nuevo prometiendo espectáculo, pero con el temor del descenso otra vez acercándose.

No hay respiro en Segunda. No lo permite el Eldense de José Luis Oltra. Si en algún momento alguien pensó que esto sería corto, se equivocó. El cuadro del Pepico Amat ha clavado sus uñas en la tierra y no se suelta ni con todos los golpes del universo. Por eso Castellón y Dépor, con 39 y 40 puntos respectivamente, no pueden despistarse, aunque ya empiecen a ver la orilla. Quizá no llegue bordear la frontera de los 50, un objetivo compartido y por el que pelearán en Castalia.

Hay tantas historias en común en tan poco tiempo entre ambas escuadras que es difícil no echar un vistazo al pasado. A aquel play off fatídico o a la final de campeones que cayó del lado deportivista. La realidad es que el fútbol no permite pararse a pensar demasiado tiempo. Ni siquiera después de diez días entre partido y partido, uno de los parones —sin ser tal— más largos que puede regalar las vicisitudes de un calendario orquestado para ver el fútbol desde casa y no desde el estadio. Será el segundo lunes para un Dépor que, por suerte, poco ha pisado el tan protestado horario que cada semana cierra la jornada. La tarde del domingo ya no está de moda.

Villares, baja en Castalia

Óscar Gilsanz deberá modificar su plan en Castalia ya que no podrá contar con Diego Villares. El de Samarugo acabó el último partido con molestias físicas. Aunque el club ha tratado de cuidarlo a lo largo de la semana y no ha habido ningún parte médico, el centrocampista no llega a tiempo y se ha quedado fuera de la convocatoria, por lo que José Ángel necesitará una nueva pareja. Denis Genreau y Omenuke Mfulu aguardan su turno, aunque en la pizarra se ha colado también Hugo Rama, alternativa que provocaría que Mario Soriano volviese a la base. Además, son baja Juan Gauto, Sergio Escudero y Jaime Sánchez.

En Castalia el centrocampista francés apunta a tener su primera titularidad tras tres encuentros entrando desde el banquillo y otros tres sin participar. Genreau llegó en enero y, a diferencia de Zakaria Eddahchouri, no ha tenido continuidad para mostrarse sobre el campo. La semana pasada, no obstante, ingresó en lugar de Villares, y dejó casi 20 minutos de buen juego, orden y jerarquía en la medular.

En el equipo orellut regresan dos jugadores clave como Calatrava (4 goles y 8 asistencias) y Alberto Jiménez (fundamental en el eje de la zaga y en la salida de balón), además de Jetro Willems, a priori suplente. Su medular llega renqueante después de un proceso gástrico que afectó a Van den Belt ("está bien", indicó Plat) y unas molestias de Zarfino a lo largo de la semana. Además, no cuentan con Douglas Aurélio, que es baja lo que resta de temporada; Kenneth Mamah y Salva Ruiz por lesión; y Gonzalo Pastor, citado por la selección sub 19.

El partido coruñés pasa, como en otras ocasiones, por la eficacia de Mella y Yeremay en un día en el que podrán correr. También en el acierto defensivo para detectar los movimientos interiores de Suero o Raúl Sánchez y la voracidad del joven Calatrava. Habrá espectáculo, también necesidad en ambas escuadras, pues ninguno de los dos quiere alargar su camino a la salvación con curvas innecesarias.

El cuadro coruñés buscará activar de nuevo su modo visitante. Ese que le sitúa como el tercer mejor equipo de la categoría cuando sale de casa. En 15 partidos, el Dépor ha cosechado 22 puntos, más de la mitad de los que lleva esta campaña (por 18 que ha sumado en Riazor). El escenario se presenta ideal para volver a dejar una tarjeta de visita que valga tres puntos.