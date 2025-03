2-2 | El Dépor acepta un punto en el caos de Castalia

Después de una hora frenética, Dépor y Castellón pactaron las paces. Uno bajó el ritmo y el otro no fue capaz de abrir brecha. Ambos, en realidad, pusieron el freno y se conformaron con un 2-2 que deja a todos contentos a la espera de que el Eldense vuelva a mover ficha. Yeremay y Pablo Vázquez anotaron los dos tantos coruñeses en un lunes sobrerevolucionado. Con 41 puntos, el descenso queda, de momento, a seis.

Castalia encendió las luces y la cámara no se paró mientras duró el carrete. De lado a lado. Sin esperar a nadie. Como en un plano secuencia que no parece tener fin, el Dépor entró desde el primer segundo en la vorágine orellut. Interminable. Esquizofrénica. Cinco minutos bastaron para presentar el guion de una película que se iba a rodar en una única toma. Improvisada y fruto de los fallos propios para construir una narrativa para el disfrute del espectador. Solo el cansancio final frenó el ritmo.

Yeremay dio el primer golpe. El canario agarró el balón después de un error local. Casi en frío, paró el tiempo para inventarse un gol de fantasía. La pisó una vez para dejar atrás a su primera marca. Metió de golpe una marcha extra para no ser alcanzado por nadie y, ante Crettaz, sin sudar, sin dudar, tiró otra pisada de las que ha hecho toda la vida en la placita de su barrio. Ahora con bota de taco y con toda Europa atendiendo a sus frivolidades. El 10 tardó solo cinco minutos en recordarle a Santi Denia que si necesita inventiva y descaro en verano, no hay nadie mejor que él.

Entonces el Castellón fue víctima de su propio caos. En un inicio, Johan Plat planteó un 4-4-2 en el que la figura de Vertrouwd permitía diversas variantes en el inicio del juego. El zurdo se metía por dentro, dejaba la banda izquierda a Mabil y percutía hasta posicionarse en ocasiones como delantero. El cuadro local se hacía y, sobre todo, se deshacía, porque el 0-1 les puso demasiado tensos para ejecutar un plan casi suicida. Poco después, Mella aprovechó otro error garrafal en salida de balón. Alberto se lió, se resbaló, como otros muchos hicieron más tarde, porque los tacos tendían trampas, y el de Espasande lo aprovechó. En su camino se cruzó Gonzalo Crettaz. Esta vez no iba a ser su gran día.

Sin venir a cuento el Castellón empató. Porque sí. Porque aunque fuera un plano guionizado, no había nada establecido. Cuando mejor y más cómodo parecía el cuadro coruñés, un mal despeje de Ximo permitió a Vertrouwd meter la pierna entre Mella y el balón para invitar a Mabil a llegar a línea de fondo. El VAR revisó la acción poco tiempo, pero no señaló una posible falta. El extremo diestro conectó un pase atrás con la defensa todavía recolocándose. Barcia, ayer muy dubitativo, y Obrador, muy superado, fueron espectadores en la llegada de Suero desde atrás.

El ritmo fue indómito. El Castellón mejoró y, salvó un par de momentos puntuales, se jugó a lo que querían los orelluts. Por dentro y con mucho ritmo. La velocidad pasó por encima del equipo deportivista. Expuso a Denis Genreau, achicadó entre (9) pérdidas en 45 minutos; Mario Soriano, desaparecido entre líneas; o Zakaria Eddahchouri, incapaz de imponerse ante los centrales rivales. Pasada la media hora, Helton salvó al Dépor con una parada milagrosa. Al filo del descanso respondió Crettaz ante un gran disparo de Mella.

El ritmo descensió tras el gol de Pablo Vázquez

El descanso no sirvió para que el Dépor volviese en sí. Había entrado en un bucle de errores que no se corrigió tras el parón. A los dos minutos el Castellón aprovechó los nervios para anotar el 2-1. Vertrouwd, lateral que no ocupó casi nunca la banda, cazó en la frontal un rebote y cruzó un disparo potente al que no pudo llegar Helton Leite.

El tanto, pese a todo, permitió al cuadro coruñés despertar. El Castellón dio un ligero paso atrás y, cuando no presiona, cuando no empareja a todo el campo, su repliegue es imperfecto. Y el Dépor lo supo aprovechar. No pasaron ni diez minutos cuando Ximo y Yeremay realizaron una buena combinación. El equipo se animó y, acto seguido, en un córner, José Ángel templó un centro que Pablo Vázquez mandó para dentro. Primer tanto del zaguero de Gandía esta temporada. Era su gran asignatura pendiente después de haber sido capital el curso pasado.

Los cambios, no obstante, sentaron mejor al lado orellut. Obrador tuvo que retirarse lesionado y Ximo ocupó la izquierda, con Petxarroman por la derecha. Por el carril del lateral de Gudahortuna llegaron las mejores oportunidades, aunque el ritmo fue bajando poco a poco. Calatrava lo intentó hasta dos veces sin éxito en los únicos acercamientos serios después de una primera media hora frenética.

Ante el cansancio local, los visitantes se conformaron con el empate. Pasó sus últimos minutos defendiendo a un Castellón que sí buscó el tercero con un poco más de ahínco. Para bajar las pulsaciones, Gilsanz sumó a Hugo Rama en la base para controlar el balón. Posesiones largas, horizontales, sin riesgo. Mella tuvo una última carrera y Helton un despeje de esos que demuestran que nunca pierde el foco en el partido. El pitido final deja al Dépor décimo segundo con 41 puntos. Un pasito más hacia la frontera.