Gilsanz: «¿El VAR? Supongo que no funcionaría, no tengo otra explicación»

«¿El VAR? Supongo que no funcionaría, no tengo otra explicación. Es que si lo va a ver, ve que es falta, entonces no debía funcionar». Óscar Gilsanz, entre incrédulo y disimulando su enfado, fue escueto en su primera respuesta ante la jugada del 1-1 en la que hay una falta previa a David Mella que debería haber invalidado el primer gol del Castellón. Posteriormente, más comedido aún, lo encuadró en un contexto, pero sin recular sobre la acción en concreto. «¿Árbitros? No suelo opinar mucho porque su tarea es complicada. Cuando nos favorecen, tampoco salimos a decirlo, entonces cuando nos perjudica... Pensé que cuando le avisaban en el VAR, iba a cambiar su decisión. A veces benefician y a veces perjudican. Hay que tomarlo con la tranquilidad de la competición. Si hay un error, los colegiados son los primeros que están jodidos», razona el entrenador de Betanzos.

Gilsanz justificó la tregua que firmaron ambos equipos en los últimos minutos del duelo: «¿El punto? No sé si era bueno para el Dépor o para el Castellón. Somos dos equipos que jugamos para ganar y en los últimos minutos nadie quería cometer un error que le diese opción de ganar al rival. Los dos lo intentamos. Cuando los dos equipos juegan a ganar, en ese partido puede caber el empate».

Las malas sensaciones del equipo coruñés en el primer tramo de encuentro centraron gran parte de su análisis. El máximo responsable técnico quiso explicar el por qué de todo lo sucedido: «Las perdidas de balón condicionaron la primera parte por los dos lados, aunque nosotros tuvimos más. Ese partido de ida y vuelta se da así por eso. Muchas de las nuestras fueron en ventaja y en conducciones y teníamos que correr muchos metros hacia atrás. El Castellón estuvo mejor. Nosotros marcamos, pero concedimos muchas contras y con su verticalidad y esa capacidad para desmarcarse a la espalda de la última línea....», ahondó antes de proseguir en su visión del duelo y de ese tramo de encuentro: «Defendimos a campo abierto al conceder tantas pérdidas. La clave es quién tuviese el balón, porque los dos equipos hacemos daños con espacios e intentamos ser verticales. Cuando haces el partido de ida y vuelta, debes intentar que seas tú el que no tenga pérdidas».

El punto que se lleva el Deportivo adquirirá mayor o menor valor, según lo que ocurra en el futuro en esa lucha por la salvación: «Hay que seguir sumando y hacer bueno este punto en casa. Hay que tratar de llevar estabilidad en cuanto a ser un equipo que salga a ganar y que compita en cualquier circunstancia. Estar en el partido fue, por momentos, recuperar sensaciones. Ese gol tan pronto en la segunda parte... El equipo se repuso bien y hubo momentos que impacientamos al rival en los que teníamos la pelota . Una parte del partido pasaba por ahí que no atacasen con espacios y posicionarse en campo contrario», cuenta el técnico.