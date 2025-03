Pablo Vázquez: «No entiendo cómo cuatro señores con 50 pantallas son incapaces de ver que le pegan a Mella»

Pablo Vázquez se mostró muy molesto con la falta no señalada sobre Mella antes del primer gol del Castellón. «Entiendo que es difícil de ver en el campo. No entiendo cómo cuatro señores con 50 pantallas son incapaces de ver que le pegan un patadón a Mella», comentó el central del Deportivo al terminar el encuentro en Castalia. El jugador apuntó que «parece que la reacción del árbitro es porque Mella no se queja. Que decante una jugada la queja de un jugador, me parece raro». «Todas las decisiones este año parece que caen del otro lado», insistió.

Pese a sentirse frustrado y lastrado, Pablo Vázquez insiste en que hay que adaptarse a «ese otro fútbol que en esta categoría son tan importantes». El defensa quiso evitar las excusas e hizo autocrítica del partido con el Castellón. «Podríamos haber tenido más opciones de ganar. No tuvimos nuestro día más lúcido y el empate es justo», valoró el central deportivista.

Tras el empate en Castellón, Pablo Vázquez remarca que toca «mirar a lo que viene por detrás» y al tren de equipos que luchan por lo mismo que el Dépor.