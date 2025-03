Los dos frentes del Deportivo con la RFEF: el VAR y Mane

El Deportivo está más pendiente que nunca en los últimos días de Las Rozas. Tras un primera gestión con saldo positivo con Yeremay en ese partido del Eibar que se iba a perder por la cita de la Sub 21, le toca esta semana pelear en dos frentes ante la RFEF para defender sus derechos. Uno por la controvertida decisión de no anular el 1-1 del Castellón a instancias del VAR por falta a Mella y el otro es el episodio racista supuestamente sufrido por Mane y denunciado por el jugador y el club ante la autoridades disciplinarias.

La RFEF, como suele hacer con las jugadas en las que el colegiado no acude a la pantalla del VAR, no hizo público el audio de la conversación de Lax Franco con la sala VOR. El club coruñés, aun así, ha solicitado a la RFEF que le muestren el contenido de esa charla como muestra de su malestar por esa acción decisiva y para saber qué motivó esa inhibición en una jugada, a priori, clara y que llevó a Gilsanz a pensar que las pantallas «no funcionaron». A efectos prácticos, el Deportivo no sacará nada palpable de este movimiento, pero en la plaza de Pontevedra consideran que es necesario alzar la voz ante una jugada de esta dimensión y repercusión con la permanencia en juego.

Desde Las Rozas también tienen que llegar noticias en las próximas horas sobre el episodio racista denunciado por Mane en el Fabril-Rayo Cantabria del pasado fin de semana en Abegondo. El lunes 10 de marzo el club coruñés ya envió un escrito a los organismos disciplinarios de la RFEF para que se abriese expediente después de que el acta reflejase su denuncia y la frase que, supuestamente, le dijo Diego Fuentes al jugador senegalés: «Eres un mono de mierda».

Se esperaba una resolución el pasado miércoles en la que se aceptase la petición del Dépor para saber en realidad qué había pasado y qué las partes expusiesen los hechos y pusiesen encima de la mesa las pruebas y los testimonios. Ese primer paso se acabó dilatando después de que la RFEF le diese al Dépor hasta el martes 18 para que ampliase los fundamentos de su reclamación. El Juez de Competiciones No Profesionales empezará a pronunciarse desde hoy sobre una acción que ha enfrentado a ambos clubes y de la que el Dépor dijo que llegaría a «las más instancias» para defender a su jugador.