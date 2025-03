Helton: "Tengo un año más de contrato, pero no estoy pensando en eso"

Helton Leite dice ser un hombre "contento, feliz y centrado en terminar bien" su primera temporada con el Deportivo. "Tengo un año más de contrato, pero no estoy pensando en eso", recalca el guardameta brasileño, que llegó al equipo este verano y firmó por otra campaña más. Lejos de pensar a largo plazo, Leite prefiere mirar a lo inmediato y al tramo final de temporada. "Aún tenemos partidos importantes para el club y para mí, personalmente", insiste.

El portero blanquiazul quiso restarle hierro a la polémica arbitral del partido de este lunes en Castalia, con la falta no señalada sobre Mella en el primer gol del Castellón. "En el momento del partido no lo vi y otros jugadores, tampoco. Después sí me lo pareció con las cámaras, pero ya no había nada que hacer", reconoce Helton Leite, que se mostró satisfecho por la reacción del equipo. "No estuvimos pensando en eso porque, en ese momento, no tuvimos claro que hubiese sido falta".

Lejos de cargar contra los colegiados por errores a favor o en contra, tira de estoicismo. "Cuando el árbitro señala que es gol, no hay nada que hacer. Hay que seguir haciendo el trabajo", apunta el portero del Deportivo. Rechaza que sea responsabilidad de los jugadores debatir en qué acciones debe entrar el VAR.

Leite pone ya el foco en el próximo compromiso del Dépor, la visita del Cartagena a Riazor este domingo (18.30 horas). "De mi parte, solo pienso en Cartagena. Tengo muchas ganar de ganar el próximo partido", concluye el meta.