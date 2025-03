Los nuevos diamantes del Deportivo Abanca en Abegondo

El buen partido de Paula Novo con el Deportivo Abanca frente al Real Madrid el pasado fin de semana puso el foco del deportivismo sobre la cantera de Abegondo. La capitana del filial está aprovechando su oportunidad en el primer equipo para consolidarse como el último ejemplo de talento propio blanquiazul, igual que antes hicieron Elena Vázquez, Michi Apóstol o Paula Monteagudo. Lucía Rivas y Carmen Carballada vieron truncada su progresión por dos graves lesiones, mientras que Laura Ruíz y Martina Rivas también debutaron con las mayores esta temporada. Pero detrás de este grupo de futbolistas viene otra remesa de jugadoras que amenaza con tirar la puerta abajo más pronto que tarde.

Paula Redruello, ‘Redru’. Nacida en Oviedo y formada entre el CD Mosconia y el Sporting de Gijón, llegó a debutar con el primer equipo gijonés en Reto Iberdrola —actual Primera Federación—. Su calidad en la medular tampoco pasa desapercibida para la Selección Española, ya que ha sido internacional en categoría Sub 16, Sub 17 y, ahora, en Sub 19. Llegó este verano y lleva 20 partidos.

Laura Otero. A sus 19 años, la delantera compostelana espera paciente la llamada del primer equipo tras cuatro campañas en el filial. Otero es un seguro de gol, una 9 letal dentro del área que también destaca por su capacidad de asociación y su visión de juego. Ha disputado 106 partidos con la elástica blanquiazul en los que ha anotado 51 tantos, una media superior a los 2 goles por encuentro.

Dunia Dahmouni. La internacional marroquí todavía compagina el Dépor B con las últimas etapas en la base del Orzán. Este curso ha firmado 12 goles en 23 partidos entre el filial y el juvenil. Su velocidad y su potencia, combinadas con su buen pie para el balón, hacen de ella una jugadora difícil de defender para las zagueras rivales.

Antía Veiga. La portera de Ames es uno de los mayores diamantes de la factoría Abegondo. Con tan solo 15 años, Veiga ha sido convocada en varias ocasiones con el primer equipo —llegó a jugar un amistoso en pretemporada contra el Oviedo— y es habitual en las listas de las categorías inferiores de la Selección Española. Su seguridad y su colocación bajo los palos la convierten en una portera fiable, aunque destaca sobre todo por su excelente juego con los pies.

Daniela Macedo Da Silva. La coruñesa, todavía en edad cadete, es hija del ex futbolista Nano y lleva el fútbol en la sangre. Alta, espigada y ágil, cuando tiene el balón en sus botas parece que lo lleve pegado con cola. Letal en los espacios cortos y con potencia para los golpeos largos, debutó oficialmente con el B contra As Celtas en Balaídos. En las categorías inferiores del Orzán lleva 29 goles en 25 partidos este curso.