La alargada sombra de Diego Villares: «Es un perfil único en nuestra medular»

Diego Villares es ese tipo de centrocampista cuya relevancia se nota, precisamente, cuando no está. La lesión del lucense en el partido contra el Córdoba abrió una vacante en el doble pivote en Castellón. Óscar Gilsanz puso sus fichas en Denis Genreau para buscar más dinamismo que el que podía ofrecer, a priori, un perfil más defensivo como Nuke Mfulu. Sin tino del australiano durante una hora, y con una misión más conservadora del congoleño en el tramo final, el Dépor se marchó de Castalia con una convicción: la sombra del 8 es muy alargada.

«Villares, de los mediocentros que tenemos, es un perfil único. Es un jugador box to box, de largo recorrido. Cuando no está, independientemente de su aportación, el equipo no tiene a alguien como él», analiza Tito Ramallo. El analista reconoce el valor del centrocampista en la medular y, además de su nivel, acentúa la escasez de un recambio que pueda suplir sus virtudes en su ausencia. «Denis tiende a ser un mediapunta, a jugar más adelante. En la situación de equipos más rotos, como en Castellón, Soriano también tiene esa tendencia. Con Denis, se acentuó la falta de otro jugador más posicional que ayudase a José Ángel en ese juego de elaboración», explica el extécnico del Fabril.

José Ángel Salgado, Peli, cree que la elección de los tres jugadores del centro del campo (José Ángel, Genreau y Soriano) fue la adecuada. Especifica que «no fue tanto un problema de rendimientos individuales, que fueron mejorables, sino de amoldarse a las variantes tácticas de Castellón». Los blanquinegros cambiaron su zaga de tres por un 4-4-2 que pilló por sorpresa a Gilsanz, como reconoció en la rueda de prensa posterior al partido. Peli apunta que los problemas del Dépor empezaron en el inicio de las jugadas. «En la salida desde atrás, el que estaba más cerca de los centrales era Genreau», precisa, convencido de que ese papel le favorece a José Ángel, pese a que perdió más balones él que el australiano. En los pocos momentos en los que el andaluz ejerció ese rol, considera Peli, el juego fluyó mejor.

Pese a tener una primera titularidad tan complicada como discreta, los analistas confían en Denis Genreau. «Siempre es difícil que, en un debut, uno pueda colmar las expectativas que se tienen. Vamos a darle el margen de confianza», propone Tito Ramallo, convencido de que rendir mejor ante el Cartagena. «No tendría dudas en seguir contando con él», corrobora Peli.

En la terna se ha quedado en un segundo plano Mfulu. «Óscar quiere que Villares juegue con otro de los perfiles que tiene. Ahí, José Ángel le ha ganado la partida», considera Ramallo. En la misma línea apunta Salgado. «Mfulu, al principio de temporada, no estaba en su pico de forma. Las lesiones le han lastrado y él necesita minutos para estar fino y jugar a buen nivel», evalúa Peli, que considera que la gestión tras pérdidas de Villares es mejor que la del congoleño. La sombra del capitán se nota en la medular del Deportivo.