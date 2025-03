Mfulu: “Intentamos sensibilizar a la gente de qué es la guerra del Congo, el fútbol ayuda muchísimo”

Omenuke Mfulu (Poissy, Francia, 1994) celebra su 31 cumpleaños rodeado de su familia. No faltará su madre, la encargada de criar a un jugador preocupado por lo que le rodea y concienciado por devolver lo que el fútbol le ha entregado. De raíces congoleñas, pone en valor la importancia de dar a conocer la guerra en su país para frenarla y que todo el mundo «viva en paz»

¿Cómo surgió la idea del campus de fútbol en Kinsasa?

Nací en París. De joven fui con la selección nacional. La persona con la que hago el campus es mi exentrenador. Él ya tiene su academia, yo no he creado una como tal. Yo ayudo a poner mi nombre en el campus y doy una aportación. Es espectacular. Estamos súper contentos por cómo han sucedido las cosas. Al final hay siempre que devolver un poquito de tus éxitos. La selección me ha aportado cosas importantes en mi vida y en mi carrera. Me parece importante devolver un poco a los jóvenes haciendo algo que no se hace mucho en el país: un campus bien organizado. Tengo que agradecer de nuevo al Dépor por la donación [de material deportivo y ropa] que ha sido espectacular. Los niños están muy contentos. Han hecho nueve días de campus, tres partidos ante equipos de Primera y Segunda.

¿Es su forma de devolver a la sociedad lo que le ha dado el fútbol?

Sí. Yo al final no conozco muchísimo el Congo porque he tenido mi infancia en Francia. Gracias a la selección ya he podido ir varias veces. También a mis padres, que son de ahí, tengo ahí mis raíces, me cuentan historias. Tengo una relación fuerte con la gente del Congo. Me parecía algo normal para mí intentar ayudar. Ellos no tienen la oportunidad de vivir esas cosas. Aunque sean solo nueve días, son días de alegría y lo han pasado genial

Xane Silveira

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

En mi barrio, de joven, siempre con el balón, siempre jugando con mis amigos. Todos tenemos el sueño de ser futbolista, pero al principio no me lo tomaba en serio. Tuve varias oportunidades de ir a un nivel más alto cuando tenía 13 o 14 años, pero no me impactaba. Un día mi hermano me dijo: ‘tienes cualidades, inténtalo, si funciona, bien; y si no, no pasa nada’. Poco a poco llegaron clubes. Gané el campeonato nacional de 14 años y las cosas han seguido.

¿De dónde salió la pasión?

El fútbol me llegó por mi hermano. Mi padre no era muy futbolero, aunque ahora sí. Ahora se lo sabe todo. Pero por mi hermano, él no tuvo oportunidades de ser profesional.





Debutó con la selección en 2020. ¿Cómo lo recuerda?

Empecé en las categorías inferiores cuando estaba en Lille. Hicimos varios torneos. Ganamos un sub 23 ante algunas selecciones como Francia, Colombia… Luego con el primer equipo me llamaron cuando estaba en el Elche. La selección es complicada. Es un campeonato internacional y cada vez hay más nivel. He pasado momentos increíbles. Sobre todo la Copa África

Fueron cuartos la última vez.

Perdimos ante Sudáfrica en penaltis. Hacía muchísimo tiempo que el Congo no llegaba a este nivel en Copa África. Somos un país muy grande, pero a veces no hemos podido incluso ni clasificarnos. La alegría que le hemos dado al país ha sido brutal.

¿El fútbol sirve de salvoconducto para la gente?

Ayuda muchísimo. No somos conscientes de la alegría que podemos dar solo con el fútbol. Yo, a mi nivel, con la academia, no me doy cuenta tampoco. Mi amigo me ha contado muchas cosas y no somos conscientes de lo que puede ser el fútbol.

Xane Silveira

Su país ahora atraviesa un momento difícil por la guerra.

Es un conflicto de hace muchísimos años. Es muy difícil de resolver porque son cosas económicas y políticas. Desde Francia, desde Europa, intentamos sensibilizar a la gente para que entiendan qué es y por qué hay guerra. El Congo es un país muy grande, cuatro veces Francia en cuanto a superficie. El conflicto está al otro lado de la capital, que es Kinsasa, de donde es mi familia. La guerra es al este, en Goma, y es muy dura. Ha habido millones de muertos y llevamos más de 20 años en conflicto por cosas económicas, el coltán, los diamantes… el Congo tiene una riqueza de suelo muy importante. Quizá la más grande. Y hay muchos conflictos. Parece que la gente en España, en Francia, se empieza a dar cuenta. Se habla más de este tema para intentar que el conflicto se acabe. Eso es lo que espero, que se acabe en los próximos años y todos puedan vivir en paz.

¿Cómo lo lleva el futbolista? Lo tienen que vivir en la distancia.

Hicimos una acción en la Copa África con un gesto. Cédric Bakambu lo hace siempre que marca un gol. Gracias a esto la gente pregunta y da visibilidad y luz al tema. Para nosotros es muy importante.

Xane Silveira

¿Ha podido llevar a sus hijos a Kinsasa?

Todavía no. Pero es un proyecto que tenemos en el futuro.

Hoy cumple 31 años. ¿Qué deseos tiene?

El tiempo pasa. Cuando miro para atrás son muchos años de fútbol y de vida. Pido seguir cuidando a mi familia, que para mí es lo más importante. Disfrutar de la gente cercana. También en el fútbol, a ver a dónde nos lleva.

Mfulu analiza su temporada en el Deportivo

Le está tocando esperar su turno en los últimos meses. ¿Cómo lo lleva?

Bien, todo bien, ya llevo muchos años en el fútbol. Me ha tocado jugar mucho, ahora he tenido bastantes molestias, a finales de enero tuve problemas y ahora estoy en el banquillo y el equipo rinde bien. Espero una oportunidad. Siempre hay ciclos. Hay veces que te toca banquillo, otras estar en el campo siempre… depende de las temporadas. Eso entre comillas lo manejo porque he vivido bastantes cosas. Estoy con ganas de jugar.

¿Esa experiencia ayuda?

Sí, sí. Desde mi punto de vista ya he pasado años sin jugar, otros jugando todo… conozco las situaciones. Pero estoy con ganas de jugar y aprieto para poner tener mi hueco.

¿Se ve mejor de sus problemas físicos?

Sí, tuve además algunos problemas abdominales, en el hombro… cosas que no me suelen pasar, pero ahora estoy mejor.

¿Se esperaba una temporada así cuando firmó?

Es lo normal. Un equipo que acaba de ascender se tiene que estabilizar. Lo veo un año normal para el equipo. Es verdad que podíamos tener opciones de estar más arriba. Creo que tenemos plantilla y jugadores para ello. Estamos en un club por su afición para estar arriba. Así que es un año lógico, al ser un reciéna scendido, pero un club como el Dépor puede tener más opciones.

¿Qué le ha faltado al equipo para estar en esa pelea alta?

Todavía no está todo acabado. Con una buena serie nunca se sabe. Han sido pequeños detalles. La Segunda también es experiencia. Ha habido partidos que hemos podido matar y no hicimos. Muchos detalles de la temporada que hace que estemos aquí. También en casa. No hay que tener miedo de decirlo, queríamos más, queríamos ser un equipo fuerte. Con nuestra afición lo normal es serlo. No hemos podido. Es una pena porque fuera de casa estamos bien. Si hubiéramos tenido esa fuerza en casa estaríamos más arriba.

¿Le dan muchas vueltas?

Le damos normalidad. No nos metemos la presión porque queremos ser fuertes en casa. No hay intención de bajar. Pero en los partidos hay muchos detalles. En el último partido notamos mucho a la afición cuando empatamos. No es que no queramos.