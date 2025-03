El Dépor Abanca, de vuelta en Riazor para cobrar viejas cuentas y alejar el descenso

El Deportivo Abanca dará el pistoletazo de salida a la jornada 23 de Liga F ante el Costa Adeje Tenerife (12.00 horas, DAZN) a la par que el Real Betis hace lo propio contra el Eibar. Las blanquiazules tienen tres puntos de margen sobre la permanencia y la exigencia de no soltar el acelerador después de tres meses de larga lucha por alcanzar un lugar privilegiado. Si bien no gana desde la visita a Zubieta (1-2 ante la Real Sociedad), las últimas cuatro jornadas han servido para mantener cierta distancia con la zona baja. Solo la derrota ante el Eibar, donde las de Fran Alonso no fueron capaces de mantener su buen nivel, se cuela en una racha de empates y resultados ajustados.

En Riazor el Dépor Abanca buscará volver a ganar para sostener o ampliar su distancia. También para cobrarse su venganza particular con el Costa Adeje Tenerife, el club que hizo «replantearse las cosas» al vestuario tras un doloroso 5-1 que todavía escuece, como explicó Raquel. Desde entonces los números del cuadro coruñés han sido muy positivos, en especial en defensa. Tres victorias, cuatro empates y una única derrota desde los cinco tantos encajados en la isla. Solo el Real Madrid, desde aquel partido el 11 de enero, ha logrado anotarle al Dépor más de un gol en un único encuentro. Fran Alonso ha construido un bloque sólido al que es muy difícil echar el diente.

La zona ofensiva, sin embargo, es el punto a mejorar. La productividad goleadora es escasa tras solo 18 goles. Betis, Espanyol y Eibar, con 17, y Valencia, con 11, son los únicos equipos que han marcado menos tras 22 jornadas. Las coruñesas promedian 0.81 tantos por duelo y necesitan que florezca el talento de Millene, Ainhoa Marín o la recién llegada Elyse Bennett de cara a portería.

Fran Alonso, en su comparecencia previa al encuentro, explicó que no hay novedades en la enfermería. Recupera a Samara, sancionada la jornada pasada. No podrá contar todavía ni con Cris Martínez ni con Henar Muiña. Paula Novo podría repetir en el lateral derecho después de su buen hacer ante el Real Madrid, mientras que la vuelta de Samara permitiría a Olaya adelantar de nuevo su posición. Eso sí, el experimento no salió mal en Valdebebas, donde la jugadora cedida por el conjunto madrileño actuó como carrilera izquierda. Si Olaya vuelve al frente de ataque, se caería Bárbara Latorre. En la pelea por la posición de extremo izquierdo también está la estadounidense Elyse Bennett. El resto del equipo será el habitual.

«Vamos a estar luchando hasta el último partido. Dependemos de nosotras mismas», remarcó Alonso antes de recibir a un Costa Adeje que es séptimo clasificado con 31 puntos. «No tienen presión», añade sobre un rival cuyo gran peligro es Gift Monday, su máxima anotadora con 10 dianas y a quien el Dépor ya sufrió en la ida.