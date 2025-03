Eric Puerto: «Helton me sorprendió desde el primer día que lo vi entrenar, es un gran portero»

Eric Puerto (Estepa, Sevilla, 2002) tenía claro en enero que quería volver a jugar, a sentirse él mismo bajo una portería, y a crecer para algún día defender la portera del Dépor, con el que tiene contrato hasta 2027. En plena pelea por evitar el descenso con el Marbella vuelve a sentirse en un buen momento tras varios meses aprendiendo y esperando una oportunidad

¿Qué tal le va en Marbella? ¿Le está sirviendo para reencontrarse con su mejor versión?

Bien, la verdad es que bien. Cuando llegué la situación era complicada. Pero estamos intentando cambiar la dinámica mala que tenemos últimamente. Cuando me salió la opción de venir a Marbella era para jugar. Yo lo que quería era jugar, demostrar que todavía tengo mucho nivel para dar en el Dépor, que es donde yo quiero demostrar que valgo. Quiero volver mejor de lo que me fui.

¿Tenía claro que quería salir para encontrar minutos?

En verano me lo replanteé. Hablé con el club. Desde mi punto de vista yo quería seguir, no quería irme cedido. Quería intentarlo, luchar y también aprender, tengo 22 años y mucho que aprender de los profesionales que hay en A Coruña. Y quería luchar por el puesto. No se dio el caso. Helton demostró un gran nivel, Germán también.

Helton ha puesto el listón alto. ¿En verano intuía ese nivel?

Sí, al fin y al cabo Helton es un gran portero, igual que Germán. Yo desde el primer día que lo vi me demostró que es un tío que viene de una categoría muy alta. Ha jugado muchísimas temporadas en primera y en diferentes países. Cuando lo vi entrenar me sorprendió para bien. Vi que podía aprender de él. Creía que podría ayudarme como ha hecho. No me sorprendió el nivel al que está a día de hoy.

¿Cómo es Helton en las distancias más cortas?

Es una persona muy buena. A mí personalmente me ha ayudado siempre que ha visto que lo podía necesitar, igual que Germán. Son dos grandes compañeros, encima veteranos, algo que ayuda más, porque ellos lo ven desde un punto de vista que ya lo han pasado. Desde el día uno me han ayudado con todo lo que he necesitado.

¿Cómo se ve tras estos meses? ¿Está al nivel que esperaba?

Los primeros partidos sí tenía el miedo de que como llevaba mucho tiempo parado a ver qué pasaría. Pero me he sorprendido para bien. Desde el día uno he tenido confianza, que siendo portero a veces es complicado después de tanto tiempo sin jugar. Creo que mis actuaciones han sido buenas. Es verdad que el equipo está en una mala dinámica. Cuando crees que no te van a llegar te meten uno y no te lo esperas. Pero yo ya lo hablé con el club, he venido a dar mi máximo nivel, creo que lo estoy haciendo, y en esa parte estoy tranquilo. Todavía puedo dar más.

¿En qué ha notado más esa falta de rodaje?

Sobre todo, al estar tranquilo, de tener confianza al 100%. Yo creo mucho en mí, tengo mucha confianza en lo que hago, pero siempre hay algún momento del partido que, por el ritmo del encuentro, no sabes muy bien dónde estás, tienes que habituarte rápido. Solo fue el primer partido que quizá me noté un poco más intranquilo. El resto he estado asentado y confiado.

Tiene contrato hasta 2027. ¿Cómo ve su futuro en el club?

Veo que tengo que volver allí. Cuando sea la pretemporada habrá que empezar de cero. Pero quiero ir partido a partido, centrarme en el ahora. Sé que si lo hago bien el día de mañana, lo haré mejor. En ese aspecto estaré bien. No quiero pensar en qué pasará o qué no. Cuando se acabe la temporada volveré con todas las ganas del mundo para luchar.

Cuando firma por el Dépor, ¿qué le plantean? ¿Le dio lástima dejar el Antequera en ese momento?

En Navidad tuve varias ofertas, pero no había ninguna que dijese: ‘Venga, doy el paso’, porque realmente no mejoraba lo que tenía. Recuerdo perfectamente la primera llamada del Dépor. Yo ya estaba deseando firmar, coger las maletas e irme para vivir esa experiencia. No me lo pensé mucho. Trenes como el Dépor pasan una vez en la vida.

¿Dónde desarrolló esa habilidad con los pies?

Yo de pequeño no empecé siendo portero. Le daba con las dos piernas, no tenía miedo, incluso a veces los córners los sacaba con mi pierna no hábil. Mi padre y mi hermano siempre me han ayudado para darle con ambas. Él sabía que era súper importante.

¿Cuándo cambió a la portería?

Cuando mi hermano jugaba, que era una edad superior a mí, el portero que tenían, cuando le marcaban dos goles, no se quería poner más, entonces el entrenador me llamaba y me ponía yo. Al año siguiente, nos federamos y me pidieron si podía ponerme de portero. Y dije: ‘Pues, venga, voy a probar’. Y desde ahí. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Tuve suerte porque me fue bien.