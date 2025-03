Gilsanz: "Estoy acostumbrado a que mis renovaciones sean con objetivos cumplidos"

Con el Deportivo camino de la salvación sin prisa pero sin pausa, el futuro de Óscar Gilsanz sigue siendo una incógnita en Riazor y en Abegondo más allá del 30 de junio. Tomó el relevo de Idiakez en una situación delicada, el equipo va en clara progresión y, de momento, no hay movimientos serios del club coruñés para renovarle. Él aguarda, tira de experiencia y desvía el foco, como ha hecho siempre durante toda su carrera: "Trabajo con toda la confianza del mundo. Estoy acostumbrado a que mis renovaciones hayan sido con objetivos cumplidos. Estoy tranquilo, con la confianza de siempre. Lo más importante es el equipo. No es que no quiera. Lo importante es siempre el equipo, lo que hago es para el equipo. Cuando se pone el foco en mí, intento eludirlo", razona muy fiel a su forma de proceder.

Para lograr esa cima de la salvación, que asentaría al Dépor en el fútbol profesional y que le acercaría a la renovación, el primer escollo es el Cartagena este domingo en Riazor. Llega el colista y el entrenador está alerta ante cualquier relajación. "Estos partidos no se pueden jugar mirando la clasificación porque nos equivocaríamos, cometeríamos un error importante", avanza antes de ahondar en sus consideraciones que dan valor a su contrincante y que centran el destino del duelo en lo que pueda hacer el Dépor. "El jugador es profesional y sabe que en Segunda cualquiera te puede ganar. El Cartagena viene con una racha mala de resultados. El Huesca también perdió seis puntos ante Cartagena y Tenerife. Esos avisos dan la medida de la categoría. Aun así, lo más importante somos nosotros. Venimos de un partido con una sensación en la que pudimos hacer más. Si nosotros estamos bien, tenemos mucho ganado. Los partidos del Cartagena han sido más igualados de lo que indica la racha. Será un partido igualado y tenemos que tener nuestra mejor versión", apunta.

Con Gauto, Obrador, Escudero y Jaime descartados, lucha por recuperar a un Villares que debería incorporarse al grupo en estos últimos días de la semana. Dos de las bajas son laterales izquierdos y, aunque está Tosic en la recámara, Gilsanz debe tomar decisiones que no aseguran que la modificación sea hombre por hombre. "¿Sustituto de Obrador? Depende de comportamientos, del tipo de rival y partido y de la altura que queramos que juegen los laterales. Las elecciones van dirigidas a eso, a la capacidad física, al equipo que está en contra. Si lo queremos más alto o bajo, elegiremos a uno. Lo valoraremos mañana (por el sábado). Ximo, Nema o cambiar estructura y jugar carrileros más altos", relata.

Lo que no variará es la posición y el estatus de Yeremay, quien va añadiendo matices a su juego: "Tiene capacidad para jugar por dentro y por fuera, lleva peligro en el uno contra uno. (Que juegue másc entrado o en banda) depende de la evolución del partido y del rival, a veces lo reclamamos más por dentro o no, valoraremos dónde nos ayuda más. Todo eso habla de su progresión como jugador. Llegó siendo mediapunta, luego jugó por fuera y ahora por fuera y dentro, y eso le hace y le hará mejor futbolista", valora.

El canario no es, de momento, capitán, pero si han estrenado ese estatus en las últimas semanas jugadores como José Ángel o Ximo Navarro. El técnico explica las razones: "Cuando un equipo elige capitán es porque hay unas características de liderazgo, experiencia, arraigo, eficiencia... Era el momento de aumentarlos con la salida de Lucas", zanja.