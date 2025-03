0-0 | El Dépor Abanca se congela en casa

El Deportivo Abanca no pudo pasar del empate ante el Tenerife en una mañana pasada por agua que no sentó bien a ninguna de las dos escuadras. El cuadro coruñés terminó mejor, pero no llegó a inquietar a Noelia Ramos, portera rival, en ningún momento del partido. El equipo que dirige Fran Alonso suma un punto que deja a cuatro al Real Betis. Ocasión perdida para dar un paso definitivo en la lucha por la salvación.

El frío y la lluvia se adueñaron de un partido descafeinado. El cuadro blanquiazul tuvo que mover ficha una y otra vez ante un Tenerife replegado que confió todo su plan a aprovechar algún contragolpe. El 5-2-3 de Alonso, de nuevo con Olaya de carrilera izquierda y Samara como única novedad, enfrentó al 5-3-2 de Eder Maestre en el que no estuvo Gift Monday, quien apunta al fútbol estadounidense. Babajide se quedó sin su mejor socia y en defensa, gracias a una Inês Pereira muy adelantada, el Dépor supo frenar los intentos isleños.

El ritmo se apagó pronto después de varios intentos iniciales por parte del Deportivo. Millene, tras un par de acercamientos, tuvo la primera ocasión importante con un remate de cabeza que se fue alto. Pasó casi media hora hasta que Olaya lo intentó con un libre directo que tocó en la barrera y la brasileña, minutos más tarde, probó suerte con otro golpeo sin puntería. Noelia Ramos, portera rival, apenas tuvo que participar. Solo en los instantes finales, tras un buen pase al hueco de Ainhoa, el Dépor rozó el 1-0.

Escaseó la valentía en una segunda parte en la que el Costa Adeje Tenerife tuvo las mejores oportunidades. Desde los primeros momentos de juego, el equipo visitante pudo correr con más facilidad y terminó perdonando varios contraataques . El Dépor estuvo espeso. Carente de verticalidad y frescura ofensiva, centró su juego en horizontalizar las acciones y llegar paso a paso. Sin excesivos riesgos. Y eso no sirvió ante un rival, sobre todo, bien estructurado.

Solo un par de contragolpes mal ejecutados sirvieron para poner en tensión a Noelia Ramos. Pero el peligro real estaba en la portería de Inês Pereira, donde Babajide y Silano crecieron y, cuando se agotaron las fuerzas, emergieron Ouzraqui o Clau Blanco. La lusa salvó un gol en propia en un mal despeje de Raquel y poco después fue Vera la que evitó el 0-1.

El encuentro acabó en área tinerfeña. Con el Dépor Abanca volcado. Puso fe, aunque el juego no acompañó para generar una última ocasión buena para romper el empate. En un día gris, con la peor entrada de la temporada (609 espectadores en un día de muy mala climatología), la mejor noticia fue la derrota del Real Betis y el punto sirve para dar otro pasito corto hacia la salvación. Las verdiblancas se quedan a cuatro puntos.