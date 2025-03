Deportivo - Cartagena: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Cartagena

Muchas bajas y problemas físicos para el Deportivo. De repetir once tras once a estar pendiente de medio equipo para saber a quién va a alinear. Así está Gilsanz. Helton Leite es inamovible bajo palos, mientras que Pablo Vázquez y Pablo Martínez serán los centrales por la ausencia de Barcia. Con las bajas de Obrador y Escudero y con Petxarroman entre algodones, si llega el vasco, jugará en la derecha y Ximo Navarro en la izquierda. Si no es posible, el mallorquín estará en la derecha y Tosic en la izquierda.

En el doble pivote José Ángel es inamovible y Genreau podría repetir, ya que Villares llega muy justo. Mella, Soriano y Yeremay por delante y Eddahchouri en la punta de ataque. Incluso el zurdo de Espasande no está al cien por cien, con lo que jugaría Diego Gómez.