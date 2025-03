Un domingo para que el Deportivo vuelva a disfrutar en Riazor

El Deportivo quiere volver a sentarse en el sofá de su casa a disfrutar de una tarde de domingo. Sin estrés. Sin preocupaciones. Solo con el fútbol, su gente y un aperitivo para acompañar las dos horas de juego después de varias semanas consecutivas de horarios injustificables. En Riazor, donde la escuadra coruñesa ha dejado a deber una larga cuenta esta campaña. En frente, sin confianzas, el colista de la competición, en cuadro ante casi una decena de bajas confirmadas y tras nueve derrotas consecutivas. La derrota del Eldense invita a dejar el descenso a nueve.

El calendario de la competición ofrece al equipo de Óscar Gilsanz la posibilidad de creer en acabar el mes de marzo bordeando los 50 puntos. Antes de visitar A Malata, el Deportivo debe recibir al Efesé en casa. Un rival ideal para ganar confianza ante el público local. Solo Zaragoza, Racing de Ferrol y Cartagena han sacado menos puntos que los blanquiazules en su propio feudo esta temporada. 18 en 15 partidos, con un balance de un gol negativo y solo cuatro triunfos, insuficiente para alumbrar los seis empates y cinco derrotas que castigan la campaña 24-25.

El vestuario tiene claro que quiere acabar la temporada con mejores números en Riazor. Devolver a la afición, con entradas siempre superiores a los 20.000 espectadores, un poco de ese apoyo incondicional que no falta ni en los días de mayor temporal. También porque, de haber sacado alguna victoria extra, el objetivo a estas alturas sería uno mucho más ambicioso. La derrota del Eldense por 2-0 ante el Elche da un poco más de aire al domingo. Está a seis puntos de distancia y, de ganar, serían nueve, una ventaja casi definitiva.

Para el encuentro podría haber hasta tres cambios en el once ideal de Óscar Gilsanz. La enfermería se ha llenado con rapidez en las últimas semanas y los enanos han crecido en el césped de Abegondo. A las lesiones de Sergio Escudero y Juan Gauto se vuelve a sumar la ausencia de Jaime Sánchez, aquejado por un corte en el talón. Además, Rafa Obrador se perderá un par de partidos por un esguince de rodilla. Tampoco podrá contar con Dani Barcia por acumulación de tarjetas, por lo que deberá hacer, al menos, dos cambios en la zaga. Pablo Martínez será el elegido para acompañar a Pablo Vázquez, repitiendo una pareja muy utilizada esta campaña. La duda está en el lateral izquierdo, donde jugará Ximo Navarro si Petxarroman está bien. El ex del Andorra ocupará la derecha, al igual que sucedió en Castalia, aunque también llega tocado. Si no está en óptimas condiciones, Tosic podría vivir su primera titularidad.

Para completar la convocatoria Gilsanz tira del filial. Álvaro Mardones, opción para el lateral diestro; y Samu, juvenil de segundo año, quien puede actuar como central o lateral y ha disputado cuatro partidos en Segunda RFEF, donde Marotías, Canedo y Aarón Sánchez apenas han dado lugar a dudas. El Fabril tiene un partido importante ante el Real Avilés y Gilsanz no quiere perjudicarles.

Por delante, el estado físico de Diego Villares condiciona el tercer cambio. Esta semana se reincorporó al trabajo, aunque durante algunos días sin completar las partes de mayor carga. Denis Genreau podría repetir al lado de José Ángel. Mfulu y Hugo Rama aguardan turno.

En frente estará un Cartagena en cuadro. Romo no contará con Pablo Cuñat, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Rafa Núñez y Pepín Machín por el parón de selecciones. Tampoco con el sancionado Sergio Guerrero y los lesionados Luis Muñoz, Gastón Valles y Jorge Moreno. Además, el técnico, que reconoce que han vivido una «semana dura» tras sumar su novena derrota consecutiva (solo ha cosechado un punto en todo 2025), pone en duda a Nacho Martínez, Delmás, Alcalá y Luna. Todos ellos posibles titulares.