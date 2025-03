Villares: «Estoy dispuesto a ayudar al equipo donde haga falta»

Diego Villares no puede evitar ver el lado pesimista del empate que el Deportivo consiguió ante el Cartagena tras jugar desde el minuto 7 con un hombre menos. «Igual no es un mal punto, pero todos veníamos convencidos de ganar en casa por fin», valora el capitán deportivista. El mediocampista regresó al once titular tras perderse por lesión el último partido y quiso agradecer al cuerpo médico su labor. «La gente de los servicios médicos hizo un muy buen trabajo conmigo, es lo que me ha permitido jugar y poder acabar el partido», reconoció.

El capitán del Dépor disputó un partido muy complicado en el que tuvo que acomodarse en el lateral izquierdo tras la expulsión de Ximo Navarro. «Estoy dispuesto a ayudar al equipo donde haga falta», remarcó Villares, que ya está acostumbrado a rendir en el costado de forma circunstancial.

El 8 completó su actuación con el gol del empate en una jugada en la que mostró su conexión, forzada a base de experiencia, con Soriano. «Ya hubo dos jugadas antes en las que intenté el mismo desmarque. Son varios años jugando con Mario, ya lo conozco un poquito», elogió al mediapunta madrileño.