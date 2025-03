El Dépor deberá aprender a vivir sin Ximo: "Es uno de los mejores laterales de la categoría"

La jugada polémica que costó a Ximo Navarro la expulsión ante el Cartagena traerá un problema mucho mayor al conjunto coruñés. El lateral acabó lesionado tras la acción y se ha fracturado «dos apófisis transversas lumbares», según indica el parte médico del club. Una dolencia en la columna vertebral que le obligará a estar «en reposo deportivo durante un periodo no inferior a 6 semanas». No volverá hasta mediados de mayo en el mejor de los casos. «Es indudable que está entre los mejores laterales de la categoría», explica el entrenador José Ángel Salgado sobre una baja capital. Manu Sánchez, extécnico del Dépor Abanca, añade que «estaba siendo el mejor jugador de la plantilla» en lo que va de campeonato.

Ximo Navarro dice adiós prácticamente a lo que queda de temporada y, con él, Óscar Gilsanz pierde a uno de sus mejores activos. Por el impacto en el juego tanto a nivel ofensivo como defensivo, y porque el de Guadahortuna estaba realizando un curso brillante. El ex del Mallorca o el Alavés ha firmado su mejor campaña goleadora con seis dianas y otras dos asistencias. Su contrato, que expira en junio, era uno de los temas centrales en la mesa de Fernando Soriano y su renovación lleva tiempo encaminada.

El Deportivo deberá aprender a vivir sin uno de sus hombres clave. También a nivel de vestuario, pues recientemente fue promocionado a capitán junto a José Ángel a decisión de sus propios compañeros. Pero, además, el impacto sobre el campo será importante, ya que su sustituto natural, Álex Petxarroman, es un jugador de características muy distintas, lo que obligará a Gilsanz a reorganizar el equipo.

«Son muy diferentes. Primero porque la fiabilidad defensiva que te daba Ximo no te la da Petxa. Además, Navarro arregla también lo de los demás con su capacidad para cruzarse o corregir», explica Manu Sánchez sobre el aspecto defensivo. Además, Salgado considera que su baja «obliga a modificar la manera en la que ganaba profundidad el equipo» ya que Petxarroman es un jugador «más de estar que de aparecer» y de «progresar a través del balón», sobre todo por dentro. Esa capacidad del vasco para interiorizar permitirá «ver de nuevo en amplitud a Mella». El equipo tendrá que aprender a atacar de forma diferente.

No obstante, ambos técnicos desconfían del nivel que ha dado Petxarroman a lo largo del curso. No descartan que, si no logra elevar su aportación, el lateral diestro lo acabe ocupando Diego Villares. «Óscar creo que baraja esa posibilidad porque se asemeja más a lo que él entiende de un lateral en su modelo de juego», analiza Salgado, quien valora la «capacidad de sorprender» y de «incorporarse» que sí puede aportar el de Samarugo, además de tener «mejores conceptos defensivos».

Sánchez, además, pone en duda la confección de la plantilla en ambos carriles: «Vamos a terminar la temporada con 5 laterales, de los cuales solo tres te dan un rendimiento óptimo, y a los tres los has perdido a la vez por lesión. Eso evidencia el desastre de planificación en esa demarcación».

La lesión de Ximo obliga también a modificar el lateral izquierdo en Ferrol si Obrador no llega a tiempo. Sánchez y Salgado coinciden en que una opción sería apostar por una línea de tres centrales, con Mella y Villares de carrileros. Con Tosic en lista de espera, creen que tiene más opciones Pablo Martínez con el regreso de Dani Barcia.