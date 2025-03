El rendimiento de Alfaro en el Fabril no pasa desapercibido: cuenta con ofertas y acaba contrato

La temporada del alicantino Álex Alfaro no pasa desapercibida para nadie. Desde su llegada en enero de 2024 al Fabril, procedente del Alzira, se ha convertido en una pieza clave del filial blanquiazul. Su buen rendimiento le llevó a asomar la cabeza en el primer equipo, pero tras su debut, la acumulación de jugadores en la medular le ha impedido mantenerse. Su contrato expira en junio y cuenta con ofertas de superior categoría y el extranjero. Su objetivo pasa por dar un salto en su carrera y abandonar los filiales, ya que termina su etapa sub 23. De momento, el Dépor no ha movido ficha respecto a una posible renovación con el segundo equipo peleando por la promoción de ascenso a Primera RFEF.

"Es mi último año (como sub 23) y los siguientes pasos deberían ser en un primer equipo, ya sea aquí, si el Dépor quiere, o fuera", explicó el propio jugador en febrero en una entrevista con LA OPINIÓN. De momento, la situación no ha cambiado, aunque cada vez son más los equipos que llaman a su puerta. La Segunda RFEF se le ha quedado pequeña y ya cuenta con ofertas de clubes tanto del primeras divisiones en el extranjero como de categorías superiores en España.

Por su cabeza, de momento, solo pasa llegar lo más lejos con el Fabril, aunque tiene claro que buscará un paso más. El posible ascenso del filial no cambia sus pretensiones. En principio no seguirá en un filial, salvo que pueda asegurarse una vinculación a futuro con el primer equipo o una cesión en Segunda División. Superada la etapa sub 23, no podría compaginar ambos equipos y quedaría condicionado.

Con pasado en las categorías base del Elche, con el que también llegó a debutar en el primer equipo, sabe de la dificultad de hacerse un hueco en una primera plantilla. Más en un Deportivo que tiene sobrepoblación en la medular. A los Mario Soriano, José Ángel, Diego Villares, Denis Genreau, Omenuke Mfulu y Charlie Patiño, todos ellos con contrato, hay que sumarle el regreso de Rubén López una vez finalizada su cesión en Barcelona, con el que también se ha estrenado en entrenamientos con Hansi Flick. En la sala de máquinas solo Hugo Rama termina su vinculación en junio. Las oportunidades han sido escasas y no parece que de aquí al final de campaña vaya a cambiar la situación. Tiene a muchos jugadores de primera plantilla por delante.

Lo cierto es que la buena temporada del Fabril es inentendible sin su 8. En una plantilla joven, lleva de talento y recursos, Álex Alfaro es uno de esos futbolistas que aportan poso y experiencia para llevar al equipo un paso más allá. Esta temporada ha disputado 26 partidos, anotando además cuatro goles y dejando otras dos asistencias. Ha sido titular en todos los encuentros que ha podido disputar, y solo se perdió dos, precisamente, por estar con el primer equipo.