Alberto Sánchez: «Para un portero, la juventud es un hándicap, más que un aliciente»

Alberto Sánchez (Plasencia, 2001) cumple este jueves 24 años con la ilusión de conseguir el ascenso a Primera RFEF con el Fabril. El meta aceptó en verano bajar al filial tras debutar con el primer equipo en la categoría de bronce. Desde enero, ha vuelto a entrenar con los guardametas de Óscar Gilsanz

¿Cómo se siente con su temporada?

Hasta ahora estoy muy contento de cómo se está dando todo. Mi objetivo al venir al Fabril a jugar el máximo de partidos posibles. Hasta ahora se está dando. Desde enero he vuelto a la dinámica del primer equipo en los entrenamientos, como uno más. Estar dentro o cerca del fútbol profesional es muy positivo para mí.

Salió del Fabril para ir a Unionistas y volvió para ser un portero más en el primer equipo el año pasad. ¿Qué sintió en su debut?

Es uno de mis mejores momentos como futbolista. Llevaba ya muchos en años en la dinámica del primer equipo, en los entrenamientos y en las convocatorias, pero nunca se había dado la oportunidad de poder debutar. Cuando sucedió, fue un momento muy feliz para mí y para toda mi familia.

La paciencia es una virtud y, a la vez, un tormento para un portero.

Solo puede jugar uno. Para un portero, la juventud es un hándicap, más que un aliciente. Había que tener paciencia. Mi momento llegó y, ahora, hay seguir creciendo.

Debutó, celebró el ascenso a Segunda y, luego, regresó al filial. ¿Cómo lo encajó?

El club me ofreció esta opción, no me lo impuso. Lo vi como algo positivo porque sabía que no iba a contar con oportunidades en el primer equipo. Para mí ha sido una oportunidad de seguir vinculado al Dépor, donde estoy muy a gusto, y de jugar lo máximo posible.

Este Fabril tiene unas cotas más altas que el que dejó cuando se marchó a Salamanca.

El objetivo de este equipo no era pelear el play off, sino pasar una temporada tranquila. Una vez lo hemos conseguido, con 44 puntos, podemos soñar con algo más alto. La nueva meta es bonita y la afrontamos con poca presión. No era nuestra obligación, pero ahora que estamos ahí vamos a pelear hasta el final.

El filial apenas se resintió con el cambio en el banquillo.

No lo hemos notado. Manuel Pablo y Juan [Villamisar] han moldeado el equipo a su manera ya se están viendo los frutos. Cada día estamos mejor.

¿En qué medida afecta al portero de un filial un cambio así, condicionado por el primer equipo?

Siempre se genera algo de incertidumbre. Ocurrió en un momento en el que yo lo estaba jugando todo con Óscar [Gilsanz]. Entró Manuel Pablo y tuve la suerte de que me dio su confianza, así que eso lo ha hecho todo más sencillo.

Hugo, Brais y usted. La cantera tiene una buena camada.

El club trabaja muy bien la cantera. Hugo, Brais y otros porteros que han pasado por aquí tienen un gran nivel y se está demostrando.

Al mismo tiempo, son muchos candidatos para hacerse un hueco en el primer equipo.

Ahora en el primer equipo están Helton y Germán. Eric [Puerto] también tiene contrato con el club. Brais, Hugo, yo... Hay una gran nómina de porteros, pero eso es una cuestión del club. Bendito problema, porque la portería está cubierta, pero ellos tendrán que decidir.

¿Qué ha aprendido de Helton en estos meses entrenando a su lado?

Tanto Helton como Germán son grandes porteros, tienen una trayectoria muy buena. Helton me parece excelente bajo los palos, de los mejores que hay en Segunda. Intento aprender de él, aunque tenemos características diferentes por la altura. Yo soy más bajo y él tiene mucha envergadura. Con Germán también intento aprender, ya desde el año pasado, su salida de balón y su entendimiento del fútbol. Me viene muy bien entrenar con Helton y Germán para aprender de ellos.

Tiene contrato este año y uno más. ¿Quiere seguir pensando en blanquiazul?

Eso ya está en el tejado del club. Hay una nómina amplia de porteros. Me centro en acabar bien la temporada con el Fabril y, luego, el club tendrá que decidir lo que hace conmigo.

¿Cómo vivió el incidente con Mané en el partido con el Rayo Cantabria?

Desde la portería me pilló muy lejos, no pude escuchar nada, pero Mané nos dijo que recibió algún insulto. Por mi parte y por la de club, condenamos estos comportamientos. No deberían pasar en el fútbol ni en ningún lado.

¿Cómo está ahora?

Él pasó momentos complicados al acabar el partido, pero es un chico muy alegre y creo que ya lo ha olvidado. Está haciendo un gran trabajo en el campo, a un nivel muy alto. El equipo se volcó con él y creo que es un asunto que está superado en el vestuario.

Quedan seis jornadas, pero si mantienen la posición en la tabla aún tendrán algún partido.

El Bergantiños está a dos puntos y tiene que venir a Abegondo la semana que viene. Tenemos que pensar en el día a día, en sacar el partido contra el Coruxo. Mientras ganemos, no tendremos que pensar en lo que hacen nuestros rivales.

El año pasado celebró el ascenso de Primera RFEF a segunda y, ahora, podría volver a esa categoría con el Fabril.

Sería muy bonito subir con el Fabril a Primera RFEF. Es una categoría bastante exigente y, tener ahí al filial es un paso muy importante para que el Dépor siga creciendo como club.