Juanito: «Me gusta cómo Mella afronta los partidos, su espíritu de ir siempre a por más»

Pocas personas conocen mejor la pirámide del fútbol español que Juan Luis Amigo Juanito (Sigüeiro, 1969). En su currículum guarda un buen puñado de ascensos, los últimos, ya fuera del fútbol profesional. Su carrera se alargó hasta que con 53 años colgó las botas tras compartir una campaña con sus dos hijos. Enfocado en el atletismo y las carreras populares, seguirá con cariño este fin de semana un duelo entre dos de sus exequipos. Como blanquiazul solo disputó un partido, aunque su memoria «guarda grandes recuerdos» de una etapa que comenzó con una presentación junto a Bebeto. Posteriormente llegó al Racing de Ferrol, donde vivió tres etapas. Y como dicen, a la tercera fue la vencida.

«En el Dépor se formó una plantilla excepcional y Arsenio tenía su once base, entonces solo había 16 convocados y dos cambios. El vestuario era de una gran calidad humana y futbolística. Bebeto, Djukic, Mauro, Nando... llegaron grandes jugadores, pero me quedo con Fran y su forma de ver el fútbol. Tenía algo especial», recuerda Juanito con cariño.

Saltó de un Compostela humilde en el que arrancó en Tercera y dejó en Segunda para vivir «el boom del Súper Dépor». Año y medio después, salió cedido en busca de minutos al Betis, donde dejó un gol para el recuerdo en Copa del Rey ante el Barcelona. «Fue una experiencia muy bonita, y también conseguimos el ascenso, aquel partido lo tengo para el recuerdo». Aquel tanto permitió a los béticos clasificarse contra el Barça de Johan Cruyff.

Su carrera le llevó a Ferrol, Mérida, Levante, Toledo y Compostela. Se vistió de verde en tres etapas diferentes. «Isidro Silveira me abrió las puertas, el Dépor me apartó y me invitó a entrenar, pudiendo marcharme, pero tomé la decisión de fichar. Fuimos campeones, la pena fue no ascender en la última jornada. Fue uno de mis mejores años».

Volvió dos veces más. Primero en una cesión en la 97-98. Después, tras ascender al Compostela a Segunda una vez más, hizo lo mismo en la 2003/04. Esta vez sí alcanzó la promoción a la categoría de plata: «me quité la espina de aquella primera temporada».

Ha vivido también promociones en Mérida, Narón, Sigüeiro... toda una vida detrás de un balón que le permite identificar la otra cara, los descensos, como «lo peor» que se puede vivir más allá de las lesiones. Por eso sufre a Racing y Compostela, ambos en dinámicas negativas.

Juanito, que llegó a jugar con Gonzalo Mella, padre del actual extremo deportivista, ve el talento que atesora el de Espasande. «Es un jugador desequilibrante, atrevido, vertical... me gusta cómo afronta los partidos, ese espíritu de ir siempre a por más, de crear peligro en cada acción».

El ex delantero pone en valor «la base que hay» en el fútbol gallego y pide una mayor apuesta a todos los niveles: «Muchas veces dan oportunidades porque se ven obligados. Deberían hacerlo más. Se está demostrando que responden bien. El Celta es el mejor ejemplo. No todos los años van a salir cinco jugadores, pero un equipo se puede nutrir de su base». Además, considera que «hay materia prima» y mira al País Vasco: «No creo que haya menos jugadores buenos aquí, pero allí les dan oportunidades».

Juanito, que no guarda secretos para durar muchos años en el fútbol, solo «cuidarse y tener la motivación necesaria», pone la lupa también en el banquillo: «No conozco a Gilsanz personalmente, pero es una persona suficientemente preparada. Encima ha mamado el club desde dentro, conoce bien la cantera y en ese sentido yo seguiría apostando por él en el futuro. Si le dejan seguir trabajando el equipo mejorará de cara al año que viene».