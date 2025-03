Petxa: «Si me toca jugar, mejor; si no, ayudaré donde me toque»

Álex Petxarroman quiere redondear la fiesta del derbi contra el Racing de Ferrol llevándose los tres puntos de regreso a A Coruña, pero prefiere no comerse la cabeza sobre si tomará él el puesto de Ximo Navarro en el once titular del Dépor. «Si me toca jugar, mejor; si no, ayudaré donde me toque», comentó en sala de prensa el lateral vasco. Petxa reconoció que este año no está resultando sencillo para él por la falta de minutos. «Se ha dado así, Ximo ha estado a un nivel muy alto. Yo quiero ayudar al equipo y seguir mejorando. Mi nivel en los entrenamientos ha ido de menos a más», señaló.

El carrilero volvió a jugar ante el Cartagena por la expulsión de su compañero de posición. «Me costó entrar en el partido, pero, pese a que llevaba tiempo sin competir, terminé bien», reconoció. A pocos días de visitar A Malata, no quiere bajar la guardia ante la situación del Racing. «Los derbis son partidos de mucha emoción. La semana pasada jugamos con el colista y no pudimos ganar», reiteró Petxa.