Diego Gómez: "No fútbol non hai favoritos, o Dépor irá a gañar"

Diego Gómez ten claro que este fin de semana o Racing de Ferrol estará "moi motivado" no derbi provincial (sábado, 16.15). O xogador branquiazul vive un bo momento despois da súa primeira titularidade, pero non se fía dun rival que, pese a estar en descenso, "é un bo equipo para os puntos que leva e un rival perigoso". Non cree en favoritismos pese a situación na táboa de ambas escuadras: "No fútbol nunca pode haber un favorito. Eles levan unha mala racha, pero nun partido nunca se sabe. Eles van dar o máximo. Non vou dicir si somos favoritos, o Dépor irá alí a gañar, facer un bo fútbol e levar os puntos para A Coruña".

O xogado de Ameneiro cree que o pasado domingo, ante o Catagena, amosou un "bo ritmo" e notouse ben logo de regresar a A Coruña a finais de xaneiro. "Ben, o final estou aquí, que é onde quero estar. Xogar ou non non depende de min, depende do míster. Eu intento estar o mellor preparado para ter os máximos minutos posibles e axudar ao equipo", explica.

Sobre o seu papel, considera que o seu marxe de mellora está "nas tomas de decisión" sobre o campo: "A veces teño que ser máis atrevido, ir madurando co xogo, o tempo darame resultados". Iso si, sinte que en pouco tempo a mellora xa é notoria. "Si, dende logo, soamente as instalacións... póñennos todo para que melloremos no día a día e iso se nota. Os campos de adestrar, todo… axúdanos. Segunda División é un pasiño máis e polo tanto axúdame a mellorar", afirma ao ser preguntado sobe si el se nota un chisco millo a cando regresou.

De cara ao partido en A Malata agárdase un gran ambiente. Non quedan butacas baleiras e haberá un cheo absoluto: "Seguro que hai un bo ambiente. Eles estarán moi motivados e nos iremos ao máximo. É un derbi, unha festa do fútbol galego, seguro que hai un ambientazo".