La RFEF archiva el caso Mane tras la denuncia de un episodio racista, ya que "no existen pruebas claras y manifiestas del insulto"

El Juez Único para competiciones no profesionales de la Federación Española de Fútbol decide archivar el caso Mane, quien había denunciado un episodio racista en el Fabril-Rayo Cantabria, después de haber dado un tiempo extra al Deportivo para nutrir su petición. Los órganos disciplinarios de la Federación dan carpetazo así a lo sucedido y no entrarán a fondo "al entender que no existen pruebas claras y manifiestas del insulto y de a quien, en concreto, se le puede imputar, debiendo prevalecer la presunción de inocencia".

El Deportivo había enviado el pasado lunes 10 de marzo una carta a los responsables disciplinarios designados por Las Rozas para que se abriese expediente. Este movimiento llegó después de que el Deportivo, tras lo sucedido en Abegondo, avisase en un comunicado de que llevaría «este incidente al más alto nivel de las instituciones competentes" y que no cesaría "hasta que los responsables" fuesen "sancionados de forma ejemplar». En la RFEF salieron días después de las sanciones por las amonestaciones del duelo y se le dio de plazo al Dépor para alegar hasta el martes 18 de marzo. Todo hacía indicar que se acabaría abriendo ese expediente para recabar testimonios y pruebas de lo ocurrido, pero la RFEF ha decidido no emprender ese camino.

Todo salió a la luz con el acta del partido del pasado domingo 9 de marzo entre el Fabril y el Rayo Cantabria que relataba que el colegiado había sido advertido al entrar en el túnel de vestuarios por el entrenador de porteros del Deportivo de «un incidente de índole racista» protagonizado por «un jugador del Rayo Cantabria». Se produjo, posteriormente, una reunión del trencilla con miembros del cuerpo técnico blanquiazul en la que aseguraban que «un jugador del Rayo Cantabria se dirigió a él (Mane) empleando expresiones como: ‘Eres un mono de mierda». Uno de los participantes de esa cumbre fue el médico del Fabril, que reveló que Mane presentaba «un cuadro de ansiedad agudo como fruto del incidente racista y que va a ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica».