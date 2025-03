La RFEF sitúa en el VAR del Rácing-Dépor al árbitro que mandó revisar el penalti sobre Lucas Pérez ante el Málaga

En plena polémica por el gol no anulado en Castellón contra el Deportivo, la Real Federación Española de Fútbol ha emitido las designaciones de la nueva jornada con un viejo reencuentro poco amistoso para el cuadro coruñés. González Esteban será el colegiado del encuento en A Malata y, desde la sala VOR, el várbitro principal será Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, quien en su día cabreó a todo Riazor tras corregir un penalti señalado sobre Lucas Pérez en el que sí existió un contacto evidente. "Toca a Lucas, hay que tener muy buena vista para no verlo", aclamó en su momento Imanol Idiakez, entonces técnico del cuadro coruñés.

Nunca llueve a gusto de todos, pero últimamente el Deportivo va a polémica por jornada. Ante el Cartagena fue la expulsión de Ximo Navaro a los siete minutos de juego. Una roja revisada por el VAR que, reglamento en mano, no deja lugar a dudas. Pero hace dos jornadas el equipo blanquiazul se sintió perjudicado después de que el VAR, tas una rápida intevención, no anulase el primer tanto del Castellón, que surge tas una acción de posible falta sobe David Mella.

Este sábado, en A Malata, el Deportivo se reencuenta con un colegiado con el que esta temporada ya se ha sentido perjudicado. Fue en la jornada seis de liga, en Riazor, en un encuentro que acabó en empate. Corría el minuto 50 del duelo cuando Lucas Pérez, en posición de disparo, cayó derribado por una entrada de Gabilondo en la que sí existe contacto. Entonces, el árbitro principal, Muñiz Muñoz, señaló los once metros, pero Gorostegui Fernández-Ortega llamó al trencilla a revisión. Tras ver de nuevo en el monitor la acción, consideró que "el contacto es insuficiente" y canceló la decisión.

El cabreo de Imanol Idiakez fue notorio. Contariado, expresó que no fue la única acción polémica del encuento, aunque el resto no fueron revisadas como sí el penalti de Lucas: "A parte de un penalti anulado por el VAR, el penalti no pitado a Obrador, el agarrón a Yeremay que hoy decidieron que era legal".