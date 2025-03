3-1 | O Vao engulle al Fabril

El Fabril pelea por soñar y el Coruxo por esquivar la quema, pero esa disparidad de objetivos no iba a librar al filial deportivista de sufrir, de tener que lidiar con la incomodidad de un campo como el de O Vao que le acabó engullendo. El equipo vigués coge aire, mientras que el deportivista da un paso atrás en sus aspiraciones y puede salir hoy de la zona de play off de ascenso después de ese 3-1 un tanto accidentado para el equipo de Manuel Pablo. El Fabril recibió golpes certeros en momentos cruciales y no fue capaz de plantarle cara a su rival para acabar rascando, al menos, un punto.

El choque ya empezó torcido, porque una pelota larga hizo dudar y salir mal al meta deportivista Alberto y esa indecisión fue aprovechada por un clásico como Álex Pérez para abrir el marcador en el minuto 3 y para echar por tierra toda esa capacidad que podía tener el filial para jugar con los nervios de su rival. Le tocaba remar a los jóvenes blanquiazules en un choque igualado en el que el Coruxo no renunció tampoco a empujar a la procura del segundo tanto.

No llegó de momento ese 2-0, pero sí el 1-1. Una jugada en profundidad por la izquierda en la que Kevin Sánchez quiso encarar al otro Alberto, meta del Coruxo y con pasado fabrilista, propició que una pelota suelta en el área llegase a Álex Alfaro, quien fusiló a placer en el minuto 37 para elevar la igualada al marcador del marítimo campo vigués.

Parecía un momento propicio para inquietar, pues asomaba el descanso, pero el filial no llegó en ventaja al intervalo. Un dudoso penalti supuso el 2-1 para el Coruxo. Marcaba Serrano. La segunda parte fue de poder a poder, aunque no sobraron las ocasiones. El equipo de Manuel Pablo estuvo en el partido otra media hora hasta que él mismo se salió. Entre Alfaro y Alberto cocieron un gol en propia meta que supuso el 3-1 en el minuto 78 y la sentencia.