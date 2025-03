Óscar Gilsanz: «Sabíamos que para ganar en Ferrol tendríamos que sufrir»

«El cuarto árbitro nos explica que se anula el gol porque [el colegiado principal] pita falta antes de que Yoel toque el balón, pero no sabemos que falta exactamente». Esas fueron las declaraciones de Óscar Gilsanz sobre el polémico gol anulado al Deportivo en la recta final del partido contra el Racing de Ferrol. El entrenador deportivista prefirió regatear la polémica, pero le quedan dudas de «cuando el VAR puede o no puede entrar» después de las decisiones en contra en las últimas jornadas. «No me voy a quejar cuando me siento perjudicado porque tampoco me quejaré cuando me beneficien. Algún día nos tocará», aseguró para zanjar el tema.

El Deportivo acabó con el agua al cuello en A Malata. «Terminamos sufriendo, pero sabíamos que para ganar este partido tenía que ser así», señaló. El técnico blanquiazul admitió que su equipo lo pasó mal, sobre todo en la recta final del encuentro, pero dio mérito al trabajo de su rival. «Después del gol nos faltó tranquilidad, el Racing dio un paso adelante y el equipo estuvo incómodo», afirmó el entrenador. Gilsanz explicó que el paso atrás de sus jugadores tras adelantarse en el marcador «no fue intencionado», si no que el conjunto de Menéndez «hizo llegar balones a las bandas, sobre todo a Naim y Héber» y eso les obligó a «defender en el área» esas acciones.

Gilsanz destacó la importancia de los tres puntos en el plano emocional y mental del vestuario. «El equipo sufrió, pero fue efectivo en defensa. Ganar cuando el rival juega bien es importante para el grupo, fortalece a los jugadores», indicó. Además, el técnico de Betanzos resaltó la capacidad de la plantilla de adaptarse a un guion del partido diferente a lo habitual: «Cuando no se puede llevar la iniciativa, hay que estar bien en otras facetas, ser capaces de contraatacar y ser efectivos en otras situaciones. Hoy (por ayer) lo hicimos». Por este motivo, entendió la rabia y la alegría con la que sus futbolistas festejaron los tres puntos en Ferrol. «Ganar partidos así da un plus», explicó.

Óscar Gilsanz también habló de varios nombres propios. Tosic jugó como titular por primera vez desde su llegada en enero. «Estuvo a buen nivel, tuvo mucho trabajo y lo resolvió bien. Ayudó en el juego aéreo, sobre todo en la segunda parte», resaltó el entrenador. Sobre el cambio de banda inicial de David Mella y Yeremay, Gilsanz indicó que el Dépor buscaba «profundidad en la derecha con Petxa» y el canario y, por el otro costado, «que Mella jugase más abierto con Tosic por detrás».

El Deportivo sumó tres puntos capitales para posicionarse en una zona tranquila de cara a la recta final de curso. El preparador blanquiazul dijo que «no hay tiempo para pensar» y equiparó el último tramo de liga con un sprint en ciclismo: «No se puede pensar en los que vienen por detrás, hay que apretar los dientes y mirar hacia delante. Ahora tenemos que ser ambiciosos para ganar al Cádiz».