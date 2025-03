La Xunta ve en «punto muerto» la financiación para reformar Riazor

En el medio de la polvareda por la polémica entre Vigo y San Sebastián con la RFEF por el proceso de selección de sedes del Mundial 2030, han vuelto a aflorar las dificultades de A Coruña y el hecho de que el proyecto de Riazor siga en una fase demasiado inicial cuando otros candidatos y ciudades ya están reformando sus estadios o, al menos, tienen cerrado el proyecto y quién va a pagarlo.

El conselleiro de la Xunta, Diego Calvo, admite en una entrevista a Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, que las negociaciones entre las administraciones para cerrar la financiación de Riazor están en «punto muerto» después de un primer entendimiento que debía ser desarrollado y en el que no se ha avanzado.

«Cuando salió el listado (de ciudades elegidas por la RFEF) acordamos un compromiso. Nos dijeron que el proyecto andaría en torno entre los 70 y los 80 millones y que, de ese montante global, un 30% iba a ser aportado por un fondo privado y el 70% restante iba a ser aportado por cuatro administraciones: Ayuntamiento, Diputación, Xunta y CSD», contextualiza Calvo, aunque el CSD, en boca de Juan Manuel Uribes, ha manifestado que se desmarca de cualquier tipo de aportación económica para la reforma de los estadios para el Mundial 2030. «No sabemos nada más, no sabemos si existe el socio privado, si no existe o cómo está, pero a día de hoy no puedo dar más información porque no la tengo», reconoce antes de señalar al Gobierno por querer capitanear el proceso sin destinar dinero para impulsarlo. «Lo que no tiene sentido es que España organice un Mundial, que el CSD venga a las ciudades y nos diga cuál tiene que estar y no participen. Eso no tiene ningún sentido: que se organice y lo paguemos nosotros. Tienen que participar porque es Marca España», sentencia el conselleiro.

El Concello de A Coruña, aunque aún debe concretar el proyecto de reforma, eleva ya hasta los 100 millones lo necesario para remodelar Riazor. Con la base de esos «70 u 80 millones de coste» (ya desfasada) y ese «70%» que han requerido a las administraciones públicas, el organismo autonómico siempre ha defendido una contribución a partes iguales entre las implicadas. La Diputación ya se ha desmarcado de esta posibilidad y, aunque el Concello no ha hecho pública su postura, espera una mayor aportación de la Xunta. Calvo, a día de hoy y con las referencias que tiene, asegura que pueden aportar entre «12 y 15 (millones aproximadamente), el 25% del 70% a repartir».

Hace meses el Ayuntamiento aseguró que tenía avanzado ese inversor privado para Riazor, pero que no podía revelar su identidad. A día de hoy se mantiene la incógnita respecto a su identidad. El concejal Gonzalo Castro apuntó hace días que el proyecto de reforma y la financiación debían estar cerradas este verano, porque las obras se prolongarán tres años.

