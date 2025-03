El Deportivo quita leña del fuego en sus roces con los árbitros y el VAR

Óscar Gilsanz se guardó esta vez la ironía con el VAR, Pablo Vázquez también templó midiendo casi cada palabra en su intervención... El Dépor, minutos después de jurar en arameo tras el gol anulado, parecía otro en zona mixta. Cuando le ponían un micrófono delante, era todo suavidad y compresión. De hecho, no era del todo real esa postura, era en gran medida premeditada. La victoria y la cercanía de la barrera de los 50 puntos obligaban, a juicio de los rectores blanquiazules, a reajustar el talante, a dejar que las imágenes hablasen por sí solas. La leña quedaba esta vez en el cobertizo. El error de González Esteban era tan evidente y llovía tanto sobre mojado con la designación de Gorostegui Fernández-Ortega para el sala VOR (el mismo del penalti repetido ante el Málaga) que la situación no pedía, según su parecer, la misma beligerancia de hace unas semanas cuando el VAR también obvió una falta previa a David Mella. Entonces sí se cursó una queja formal y la solicitud del audio de esa jugada.

Solo hubo en la tarde del sábado esa leve reivindicación en sus redes sociales oficiales de que el Deportivo había ganado «0-2» porque LaLiga había omitido la polémica jugada en su resumen oficial del encuentro, que es el que también le llega y utiliza el club coruñés. Solo tenía vigencia virtual esa acción a través de las redes sociales y del resumen de la plataforma Dazn, que también tiene derechos de los encuentros de Segunda División y que realiza sus propios compendios de los partidos.

A pesar de lo decisiva y la polvareda que levantó la jugada, para LaLiga no merece la consideración de acción destacada del partido en los 2 minutos y 42 segundos de su resumen. Se pueden ver los disparos de Niam o de Raúl Blanco, también el cabezazo de Eddahchouri, no esa jugada en la que Yoel acaba introduciendo la pelota en su portería por efecto del sol. El resumen, en cambio, de la mencionada plataforma Dazn, quien tiene los derechos y hace resúmenes propios, sí incluye la acción en un compendio de algo más de cuatro minutos. Si se omite, no existe, eso debió pensar la patronal, pero de momento la jugada no ha quedado en el olvido.

El Deportivo va camino de la salvación, a pesar de que no ha sido precisamente una temporada afortunada con los colegiados y con las decisiones de la sala VOR. Hace una semana había pagado de manera justa con la roja a Ximo, pero en el ánimo pensaba la acción de Mella, que fue el origen de esta última oleada de indignación en el Dépor y entre el deportivismo. El club llegó a conocer el contenido de la charla del árbitro y la sala VOR en esa acción de Castalia tras solicitarlo al CTA. Desde el VAR le advierten de un posible «contacto», pero Lax Franco rechaza ver la acción y se reafirma en que es «gol legal», infrautilizando una herramienta que empieza a carecer de sentido por la ausencia de criterio. El Dépor, de momento, baja el perfil, pero existe la posibilidad de que en cualquier la postura cambie. Todo dependerá de las próximas semanas.