LaLiga omite el gol anulado al Deportivo en su resumen oficial

Solo haber certificado el triunfo rebaja el enfado en el Deportivo y el deportivismo por ese gol anulado sl equipo coruñés en A Malata y que el colegiado decidió no conceder por una supuesta falta previa de Tosic. A pesar de lo decisiva y la polvareda que levantó la acción, para LaLiga no mereció la consideración de jugada destacada del partido en los dos minutos y 42 segundos de su resumen oficial. Hay disparos como el de Niam o Raúl Blanco, el cabezazo de Eddahchouri, pero no esa jugada en la que Yoel acaba introduciendo la pelota en su portería por efecto del sol. El resumen, en cambio, de la plataforma Dazn, quien tiene los derechos y hace resúmenes propios, sí incluye la acción en un compendio de algo más de cuatro minutos.

El Dépor, de momento y a falta de movimientos oficiales, tiró ayer de ironía con un tuit con el vídeo de la jugada en el que recordaban que habían ganado 0-2.