El Dépor en Riazor, un reto, una mochila: 29 puntos fugados y otros 15 en juego para resarcirse

Riazor. Las luces volverán a encenderse y el ruido atronará con el pitido inicial. Todos desean jugar en el estadio que suena a Primera, en el que la grada volverá a ser ocupada por más de 20.000 personas pese a que los horarios no ayudan a nadie. Los jugadores, motivados por su gente, se mirarán los unos a los otros. No se puede fallar. Es el pensamiento de toda una plantilla. La idea sobre la cabeza que lleva pesando demasiado tiempo en el vestuario. Al Deportivo 2024/25 se le ha atascado ganar en casa. Sacar puntos ante su afición. Lo que más duele a unos y otros. Lo que más frustra. En total, 19 de los 48 en juego hasta ahora. El cuadro coruñés solo ha cosechado cuatro victorias en todo el curso. Ahora, en tierra de nadie, con la salvación casi agarrada y con mucho margen por delante, la sensación hastía incluso más. Soñar demasiado alto es irreal para un recién ascendido. Unos números lógicos en casa hubiesen permitido hacerlo.

El Deportivo se volverá a colocar frente al espejo este domingo. El Cádiz será el rival, aunque por el camino han sido otros 16 equipos que han puesto a prueba la fortaleza del equipo como local. Es, quizá, uno de los puntos que más duele internamente en el vestuario. También para el que se empiezan a acabar las explicaciones. La táctica, el estilo, los espacios, la falta de control en ataques más posicionales... fueron las primeras respuestas, aunque hasta la fortuna se ha aliado en contra de Riazor.

El cuadro coruñés es el cuarto peor local de la presente competición Sus números solo son sostenibles gracias a un papel visitante de ascenso directo. Después de 16 encuentros, el Dépor ha perdido más en casa (5) que ganado (4). 19 puntos de 48 posibles. Los otros 29 se han esfumado por el camino. 7 tienen forma de empate.

«La gente se va fría después de estar apoyándonos 90 minutos, pero nosotros igual, tanto ellos como nosotros queríamos los tres puntos. No conseguirlo es algo que nos duele a todos», expresó Diego Villares después del empate ante el Cartagena. El pitido final dejó una sensación extraña en el ambiente. De película repetida. De desgaste.

Jugar con 10 durante 90 minutos fue la última piedra en una mochila saturada de inconvenientes. Una que pesa al futbolista y al aficionado a partes iguales y a la que cada 15 días el equipo trata de ponerle solución. De momento, sin éxito, hasta el punto de generar frustración. «Igual no es un mal punto, pero todos veníamos a este partido convencidos de ganar en casa por fin, que también nos lo merecemos», concluía el capitán, fastidiado por dentro porque son ya muchos los partidos en los que todo sale cruz en su templo.

Los números de Local y Visitante del Deportivo / LOC

Esta temporada solo Zaragoza (17 puntos), Racing de Ferrol (10) y Cartagena (9) tienen peores números que el Deportivo en sus respectivos feudos. De A Coruña han salido victoriosos el Oviedo (0-1), Burgos (0-2), Racing de Santander (1-2) , Mirandés (0-4) y Levante (1-2). Han sacado un punto Málaga, Eldense, Sporting, Zaragoza, Huesca, Córdoba y Cartagena. Solo Almería, Cartagena, Eibar y Racing de Ferrol se han marchado de vacío.

A falta de dos meses para terminar, el Deportivo está a nueve puntos de todo. Del descenso y de un play off ya lejano. Con 26 puntos logrados fuera de casa (solo Racing de Santander con 28 mejora la cifra), es difícil no imaginar qué hubiera pasado con algún punto más en Riazor. Es tarde ya para eso. No para resarcirse y despedir el año con alguna alegría. Por delante: Cádiz, Tenerife, Albacete, Granada y Elche.