Un extraterrestre que vuelve a Riazor, otro que se fue del Deportivo

Uno porque ya no está y el otro porque vuelve. Dos de los últimos grandes genios que han vestido la camiseta del Deportivoentrecruzan sus historias en el duelo ante el Cádiz de este domingo. Lucas Pérez, después de sus tres goles en la primera vuelta y su salida del Nuevo Mirandilla por amor a los colores blanquiazules, será el gran ausente en el duelo de sus dos últimos equipos. Carlos Fernández, por su parte, jugará por primera vez en Riazordespués de haber estado solo una temporada en A Coruña dejando una huella profunda en la grada por sus prestaciones y su calidad en un equipo que casi asciende a Primera.

«Era diferencial, es que ya se le veía... Son de esos jugadores que entran también por los ojos. Si no fuera por las lesiones...». Dani Giménez, ahora en una época de reciclaje profesional tras sentarse en el banquillo del CD Manchego, tuvo pocas dudas en cuanto vio en un entrenamiento a ese espigado delantero que había tenido como rival en la dualidad Betis-Sevilla y con el que entonces contaba como compañero. Fútbol, calidad, talante, gol... Lo tenía todo y estaba en el momento perfecto para que su fútbol eclosionase. «Tenía un desparpajo», apunta Dani Giménez desde Madrid, donde reside actualmente. «Yo es que lo había tenido enfrente y luego ahí al lado en el vestuario. Era trabajador, pero no le faltaba guasa, era majete. Tenía muchísimo potencial y luego ya se vio en los siguientes años. Si no llega a ser por esos problemas físicos que ha tenido... No ha podido explotar todo su potencial», remarca el portero.

Lucas / LOF

Y es que los contratiempos físicos han sido una constante en la carrera de Carlos Fernández. De hecho, ya llegó a Riazor con una operación de rodilla en su historial clínico. Había debutado con su club de formación en Primera División, pero tras destrozarse la articulación encontró acomodo en Segunda en un Dépor que lo hizo titular desde el primer minuto junto a Quique González en una dupla muy recordada. Hizo diez goles aquella temporada y regaló mucho fútbol, a pesar de que tuvo que estar parado en varios momentos de la liga por percances musculares. Casi lleva al Dépor a Primera. De hecho, hizo dos goles en la ida de las semifinales ante el Málaga en un partido en el que también destacó Ontiveros, hoy su compañero en el Cádiz. El Mallorca acabó por estropear y echar abajo un ascenso que ya se saboreaba en A Coruña, que llevaba su sello y que le hubiera permitido permanecer, al menos, una temporada más en Riazor. De ahí a Granada y San Sebastián con la Real Sociedad, donde varios problemas de rodilla se han vuelto a cruzar en su camino. El último antes de salir cedido al Cádiz en Segunda. Por su caché y por su fútbol nadie contemplaba que bajase a la categoría de plata. El Dépor lo veía como un jugador inaccesible, pero los gaditanos acabaron reclutándolo. Con Garitano, otro viejo conocido de A Coruña, sus prestaciones han mejorado, no así su puntería ante la portería contraria. De hecho, anoche frente al Eibar arrancó el partido como suplente. Da igual cómo venga. A Carlos Fernández, siempre con el deseo de que tenga clemencia, se le recibirá en Riazor con un punto de nostalgia y con la pena de lo que pudo haber sido y no fue: un equipo en Primera División y un jugador único, al menos, un año más.

Lucas también se marchó, pero fue hace unos pocos meses. Ahora está en Eindhoven, pero aquella noche en el Nuevo Mirandilla, la que había sido su casa, se llevó al Cádiz por delante, ganó él solo el encuentro. No había sido hasta entonces la mejor temporada del coruñés, un tanto intermitente, pero aquel día estuvo superlativo. El Dépor se quedó con diez, pero ni lo notó porque ahí estaba él para hacer tres goles, uno de ellos entre los mejores de la Segunda 2024-25. 2-4 y triunfo del Dépor. A un extraterrestre se le echará de menos y al otro se le recibirá con honores.