Tosic: "En estos dos meses he mejorado como jugador"

Nemanja Tosic disputó ante el Racing de Ferrol su primer partido como titular con el Deportivo tras llegar al equipo al final del mercado de enero. Pero a la espera, el lateral serbio dice sentirse "feliz" en su etapa en A Coruña. "En estos dos meses he mejorado como jugador", señaló Tosic en la sala de prensa de Abegondo. El carrilero, que venía de la liga suiza, apuntó que ha notado mejoría en su estilo de juego al adaptarse a las exigencias del fútbol español, "que es más técnico y rápido con el balón".

Después de dos meses en los que apenas disputó 45 minutos, la segunda mitad en Elda, Tosic no se desesperó por la falta de minutos. "No fue difícil porque confío en las decisiones del entrenador. Villares jugó en esa posición [ante el Cartagena] y acabó marcando. Gilsanz me dice que no me preocupe", apuntó el lateral balcánico.

Tosic podría tener sus primeros minutos en Riazor este domingo (21.00 horas) contra el Cádiz. "Es uno de los mejores ambientes en los que he estado", reconoció, concentrado únicamente en este duelo. El serbio no quiere mirar más allá del partido de esta semana y objetivos como el play off quedan en un segundo plano ante lo primordial, que es vencer al conjunto gaditano.

Aunque compite en el puesto de lateral zurdo con Obrador, que se lesionó hace dos semanas y entrena al margen del grupo, Nema desea que el equipo tenga a todos los jugadores posibles sanos y a disposición del entrenador cuanto antes.