Yeremay llama a la puerta de Riki y Lassad

La irrupción de Yeremay Hernández en el fútbol profesional está a la altura de muy pocos jugadores en su primer año en la categoría de plata. El canario tuvo un arranque de curso brillante y pronto llamó la atención de toda Europa. Primero por sus regates. La seña de identidad que siempre le ha acompañado. La que le hace un jugador único. Pero, también, por su capacidad ofensiva. Poco a poco ha pulido su definición, uno de los puntos de mejora que él mismo se marcó el pasado curso. Esta campaña no solo es el máximo anotador del equipo, sino que se encamina a entrar en la lista prolífica del club en este siglo. En la época moderna, solo Quique González (16), Riki y Lassad (14 ambos) han anotado más en la categoría de plata. Los dos delanteros lo lograron en un año histórico para el Deportivo que acabó con ascenso. Son su próximo objetivo tras haber alcanzado a Andrés Guardado en Ferrol.

«Mis amigos me dicen que no meto goles, se meten conmigo», bromeaba Yeremay hace un año en una entrevista con LA OPINIÓN. Entonces, en enero, todavía no había estrenado una cuenta goleadora que abriría por primera vez frente al Fuenlabrada. Dos ante el Rayo Majadahonda y uno frente al Teruel cerraron su lista de anotaciones. Cuatro después de 2.038 minutos.

En su ruta de trabajo la finalización estaba marcada en rojo. Disparar más. Probar más. Atreverse y afinar su puntería. En Segunda apenas necesitó tres partidos para ver puerta por primera vez, ante el Racing de Ferrol. Sirvió para decidir la primera victoria blanquiazul. Con su sello.

Partiendo primeramente en banda y luego desde dentro, porque el 10 ya juega con libertad total para ser un playmaker, Yeremay ha firmado otra decena de tantos este curso: dos al Albacete; otros dos al Cartagena; y uno a Racing de Santander, Castellón (ida), Málaga, Almería, Castellón (vuelta) y de nuevo en A Malata.

En Segunda le superan Luis Suárez (22), Joaquín Panichelli (16), Myrto Uzuni (14), Andrés Martín (14) y Alemão (13). Solo el jugador del Racing de Santander es capaz de superarle sin ser un delantero natural. Iguala sus 11 Patrick Soko, del Huesca.

Los 11 goles esta campaña permite a Yeremay mirar de frente a nombres ilustres de los últimos años como Riki, Lassad o Quique González. Todos ellos delanteros por naturaleza. En Ferrol, el canario alcanzó a Andrés Guardado en la lista de máximos goleadores recientes en Segunda División atendiendo a datos del Siglo XXI. Por detrás ha dejado a Borja Bastón, con 10 en la 2013/14; los 8 de Carlos Fernández en la 17/18; o los siete que lograron Ager Aketxe (19/20), Borja Valle (17/18) y Bruno Gama (11/12).

En A Malata alcanzó al último de los extremos en su lista de llamadas, Andrés Guardado, quien en la campaña 2011/12, que acabó con ascenso, también facturó 11 celebraciones de blanquiazul. Eso sí, el mexicano convirtió cuatro penaltis esa temporada, mientras que Yeremay solo ha hecho uno. Desde los once metros, Quique también logró hacer otros cuatro; mientras que Lassad marcó uno y Riki ninguno.

A Yeremay todavía le quedan nueve jornadas más por delante para dar caza a los dos arietes de la temporada 2011/12, que pelearon por ser los máximos anotadores del equipo. Aquella campaña, los números de Riki le sitúan como el mejor en cuanto a ratio gol por minuto. El de Aranjuez promedió un gol cada 119 minutos. El canario, este curso, anota cada 227, aunque a mayores ha regalado otras cuatro asistencias. El tanto del 10 deportivista es indudable. Este curso ha demostrado que también tiene gol y hambre por sumar cifras. En el fútbol, lo vistoso suma, pero son los números los que cambian trayectorias. Y Yeremay está decidido a convencer a todo el mundo con magia y con efectividad.