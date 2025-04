2-1 | El Fabril tira de eficacia y talento ante el Bergantiños

Victoria sufrida, trabajada y cargada de esa mezcla de talento y experiencia que ha forjado el Fabril de Manuel Pablo. Un gol de Luisao y otro de Alfaro sirvieron de renta ante un Bergantiños que dominó la segunda parte, pero no tuvo premio real al esfuerzo.

Ambos equipos cumplieron con las expectativas creadas por Manuel Pablo en la previa del encuentro. Desde el primer minuto, Bergantiños y Fabril se tantearon con atrevimiento y un ritmo alto. No tardaron en llegar las primeras ocasiones, las hostilidades y los sustos en la grada de Abegondo.

Kevin Sánchez fue el primero en dejar claro que, si podía correr, terminaría castigando el atrevimiento visitante. El burgalés se coló en repetidas ocasiones entre Iago y Moreno, pero le faltó puntería para batir a Canedo. La más clara la tuvo a los dos minutos tras un pase soberbio de Alfaro y un desmarque a la altura, pero su golpeo no cogió portería.

El Bergantiños respondió una y otra vez a las acometidas locales. El intercambio era divertido y frenético. Después de un inicio dominado por los blanquiazules, Pachón golpeó el palo y Kensly generó otra buena llegada rompiendo a la espalda de Marotías. El Fabril intentaba jugar, el Bergan metía una marcha más en la presión y dificultaba los inicios desde atrás. A balón parado llegó el mayor peligro visitante, que contó incluso con un larguero.

Los de Manuel Pablo, ayer en 4-3-3 con Carreira de mediocentro y Alfaro y Manu Ferreiro de interiores, dieron un ritmo alto a su circulación, excepto en los primeros pases. Primero buscaban atraer la presión contraria para luego acelerar con sus hombres de ataque. El Fabril buscó muchas situaciones de uno contra uno por fuera a Mané, rupturas de Alfaro por dentro, y castigó a través de los movimientos de Manu y Luisao. El primero, de dentro hacia fuera; el segundo, compensando y sorprendiendo. Así llegó el 1-0 cuando mejor estaba el Bergan. Salida impoluta desde Alberto, movimiento ganador del juvenil Ferreiro, y Alfaro, ayer con mucha libertad para castigar, combinó con Luisao, que sorprendió desde atrás para anotar su segundo tanto este curso, el primero en un 2025 difícil por las lesiones.

Jorge Cuesta, técnico rival, ajustó a su equipo, cambió el sistema, la posición de Pachón, más centrado; o a Antañón, que percutió por la derecha, y su equipo mejoró. El partido entró en una fase diferente. Al Fabril le tocó defender junto, achicar e intentar algún contragolpe. La pelota no le duraba y las acometidas visitantes se repetían.

Pero este Fabril tiene mucho callo. No necesita el balón para ganar y pocas veces peca de juventud. Con el Bergan volcado, a la hora de juego, Kevin encontró el hueco que llevaba tiempo buscando. Se asoció con Fabi y fue Alfaro, tras un recorte, quien puso el 2-0 en un contraataque ejecutado a la perfección.

El Bergantiños no se rindió. Buscó de todas las formas posibles la portería de Alberto y Jorge Cuesta agotó sus cambios mientras Manuel Pablo, con muchas bajas, hacía equilibrios para que el equipo no se resintiese. En el minuto 81 el cuadro visitante encontró su premio con un disparo de Pachón que ya no pudo cambiar nada. El Fabril supo sufrir, aguantar la victoria y templar el ritmo en el final. Se llevó tres puntos que encarrilan más la fase de ascenso a falta de cuatro jornadas para el final.